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Лацио
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Болонья

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Лацио - Болонья
Лацио
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Болонья
4.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
36.8% (25)
Лацио:
23.5% (16)
Лацио:
19.1% (13)
Лацио:
7.4% (5)
Болонья:
2.9% (2)
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