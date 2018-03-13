Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Болонья

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Кальяри 2:2 Лацио СA
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
Болонья (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио Серия A
- 05.03.2017 Болонья 0:2 Лацио Серия A
- 16.10.2016 Лацио 1:1 Болонья Серия A
- 17.01.2016 Болонья 2:2 Лацио Серия A
- 22.08.2015 Лацио 2:1 Болонья Серия A
- 18.05.2014 Лацио 1:0 Болонья Серия A
- 11.01.2014 Болонья 0:0 Лацио Серия A
- 05.05.2013 Лацио 6:0 Болонья Серия A
- 11.12.2012 Болонья 0:0 Лацио Серия A
- 11.03.2012 Лацио 1:3 Болонья Серия A
- 23.10.2011 Болонья 0:2 Лацио Серия A
- 23.01.2011 Болонья 3:1 Лацио Серия A
- 12.09.2010 Лацио 3:1 Болонья Серия A
- 11.04.2010 Болонья 2:3 Лацио Серия A
- 29.11.2009 Лацио 0:0 Болонья Серия A
- 28.02.2009 Лацио 2:0 Болонья Серия A
- 19.10.2008 Болонья 3:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - БолоньяДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Болонья
Лацио
91.2% (62)
Ничья:
4.4% (3)
Болонья
4.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
36.8% (25)
2:1 Лацио:
23.5% (16)
1:0 Лацио:
19.1% (13)
3:1 Лацио:
7.4% (5)
0:1 Болонья:
2.9% (2)
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