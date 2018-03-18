Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:0
Второй тайм: 54'
12' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
0:0
14' Не забитый пенальтиВерету Жордан
23' Желтая карточкаФальке Яго
Второй тайм
54'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
53'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
52'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
51'
50'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
49'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
48'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
48'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
47'
Судья свистит. Бираги Кристиано атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Удар от ворот произведет Фиорентина
50'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
49'
Песселья Херман наказан за толчок Белотти Андреа
49'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Вальдифиори Мирко оказался на газоне.
48'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
47'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали
46'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Бадель Милан коснулся мяча рукой.
44'
43'
Н'Кулу Николя пробил головой, вратарь справился с ударом.
43'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
41'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
41'
Симеоне Джованни мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
39'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
37'
Удар от ворот произведет Фиорентина
37'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
36'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Аскуа Африйе из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Вальдифиори Мирко из команды Торино играет слишком грубо. Бадель Милан оказался на газоне.
34'
Судья свистит. Миленкович Никола атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
32'
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает неудачный навес.
31'
31'
Фальке Яго из команды Торино играет слишком грубо. Бираги Кристиано оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
29'
28'
27'
27'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
26'
Бенасси Марко из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Белотти Андреа заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
25'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
23'
Фальке Яго получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Фальке Яго грубо играет против соперника. Пострадал Бираги Кристиано
22'
Фальке Яго наказан за толчок Бираги Кристиано
21'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
21'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
19'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
19'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Бираги Кристиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Безумный фол. Ансальди Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Миленкович Никола
16'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
14'
ВРАТАРЬ! Верету Жордан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
12'
Де Сильвестри Лоренцо получил желтую карточку от судьи
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Де Сильвестри Лоренцо играет рукой в штрафной! Де Сильвестри Лоренцо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
12'
ШАНС! Бираги Кристиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Бенасси Марко из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Бенасси Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
7'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Симеоне Джованни нырнул в штрафной. Спорно!
7'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
3'
2'
Миленкович Никола наказан за толчок Ансальди Кристиан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 0:0 Фиорентина
Торино
24.7% (45)
Ничья:
48.9% (89)
Фиорентина
26.4% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.5% (81)
1:2 Фиорентина:
18.7% (34)
2:1 Торино:
12.1% (22)
1:0 Торино:
9.3% (17)
0:1 Фиорентина:
4.4% (8)
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