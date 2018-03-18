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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
0:0
Второй тайм: 54'
Фиорентина
0'
12' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
0:0
14' Не забитый пенальти
Верету Жордан
23' Желтая карточка
Фальке Яго
54'
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Второй тайм
54'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
53'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Торино
52'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
52'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
51'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
49'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
48'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
48'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Бираги Кристиано атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Удар от ворот произведет Фиорентина
50'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
49'
Песселья Херман наказан за толчок Белотти Андреа
Фол, нарушение
49'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Вальдифиори Мирко оказался на газоне.
48'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
47'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали
46'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
45'
Бадель Милан коснулся мяча рукой.
44'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Н'Кулу Николя пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
43'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
41'
Симеоне Джованни мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
39'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
37'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Угловой
37'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
36'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Аскуа Африйе из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
35'
Вальдифиори Мирко из команды Торино играет слишком грубо. Бадель Милан оказался на газоне.
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Миленкович Никола атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
32'
Удар от ворот произведет Торино
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает неудачный навес.
31'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Фальке Яго из команды Торино играет слишком грубо. Бираги Кристиано оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
29'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Торино
27'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
Фол, нарушение
26'
Бенасси Марко из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Белотти Андреа заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
Удар от ворот произведет Торино
25'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
23'
Фальке Яго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Фальке Яго грубо играет против соперника. Пострадал Бираги Кристиано
Фол, нарушение
22'
Фальке Яго наказан за толчок Бираги Кристиано
21'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
21'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
19'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
19'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Торино
17'
Удар от ворот произведет Торино
17'
Бираги Кристиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Ансальди Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Миленкович Никола
16'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
Описание гола
14'
ВРАТАРЬ! Верету Жордан исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Желтая карточка
12'
Де Сильвестри Лоренцо получил желтую карточку от судьи
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Де Сильвестри Лоренцо играет рукой в штрафной! Де Сильвестри Лоренцо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
12'
ШАНС! Бираги Кристиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Бенасси Марко из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бенасси Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
7'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Симеоне Джованни нырнул в штрафной. Спорно!
7'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
3'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 0:0 Фиорентина
Торино
24.7% (45)
Ничья:
48.9% (89)
Фиорентина
26.4% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.5% (81)
Фиорентина:
18.7% (34)
Торино:
12.1% (22)
Торино:
9.3% (17)
Фиорентина:
4.4% (8)
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