Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Ювентус

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Стадион: Паоло Мацца
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
Ювентус (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 51 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Ювентус
СПАЛ 2013
1.5% (1)
Ничья:
4.6% (3)
Ювентус
93.8% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
43.1% (28)
1:2 Ювентус:
13.8% (9)
0:3 Ювентус:
13.8% (9)
1:3 Ювентус:
10.8% (7)
0:1 Ювентус:
7.7% (5)
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