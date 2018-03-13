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Стадион:
СПАЛ 2013
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 51 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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:
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Ювентус
СПАЛ 2013
1.5% (1)
Ничья:
4.6% (3)
Ювентус
93.8% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.1% (28)
Ювентус:
13.8% (9)
Ювентус:
13.8% (9)
Ювентус:
10.8% (7)
Ювентус:
7.7% (5)
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