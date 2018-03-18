Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
2' ГолКристанте Бриан
21' Желтая карточкаКальвано Симоне
27' Желтая карточкаИличич Йосип
33' Желтая карточкаКристанте Бриан
43' Желтая карточкаФеррари Алекс
0:2
45' ПенальтиИличич Йосип
0:3
48' ГолИличич Йосип
Второй тайм
55'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
55'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
55'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Караччоло Антонио
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Матос Ридер из команды Верона опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
51'
51'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
51'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
51'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
50'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
50'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
48'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
48'
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Кастань Тимоти пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
46'
Тактическая замена. Бюхель Марсель уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
51'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
49'
Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта забивает с точки!
49'
ПЕНАЛЬТИ - Фарес Мохамед из команды Верона привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Петанья Андреа.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Матч остановлен
47'
Бюхель Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Николас Давид не дал случится голу! Иличич Йосип должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
47'
46'
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Гомес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
43'
Феррари Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья свистит. Феррари Алекс атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
41'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
41'
Мазиелло Андреа сделал результативную передачу.
41'
Матч остановлен
41'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
41'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
39'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
37'
36'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
35'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Кристанте Бриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
32'
31'
31'
Иличич Йосип нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
29'
Петкович Бруно из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
Вукович Ягош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Иличич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
26'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Бериша Этрит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
24'
Петкович Бруно пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
24'
Матос Ридер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
23'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
23'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
23'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
23'
Верде Даниэле из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Судья свистит. Паломино Хосе атаковал сзади соперника. Это Вукович Ягош заработал своей команде штрафной
22'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
Кальвано Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Кальвано Симоне из команды Верона играет слишком грубо. Иличич Йосип оказался на газоне.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
19'
19'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
18'
Иличич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Кальвано Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
16'
16'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
15'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
9'
Иличич Йосип из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
7'
7'
Как он промахнулся? Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Кастань Тимоти, обводя своих соперников
6'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Николас Давид не дал случится голу! Иличич Йосип должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
5'
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
5'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Кастань Тимоти из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
4'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
4'
4'
Отличный пас сделал Кальвано Симоне из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Г О О О О Л - Кристанте Бриан забивает!
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
2'
Иличич Йосип из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:3 Аталанта
Верона
10.8% (20)
Ничья:
19.5% (36)
Аталанта
69.7% (129)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
34.1% (63)
0:1 Аталанта:
21.6% (40)
1:1 Ничья:
18.4% (34)
0:2 Аталанта:
10.8% (20)
1:0 Верона:
4.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация