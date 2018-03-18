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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Верона
0:3
Второй тайм: 54'
Аталанта
0'
0:1
2' Гол
Кристанте Бриан
21' Желтая карточка
Кальвано Симоне
27' Желтая карточка
Иличич Йосип
33' Желтая карточка
Кристанте Бриан
43' Желтая карточка
Феррари Алекс
0:2
45' Пенальти
Иличич Йосип
0:3
48' Гол
Иличич Йосип
54'
Второй тайм
55'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
55'
Фарес Мохамед из команды Верона делает неудачный навес.
55'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Караччоло Антонио
53'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Матос Ридер из команды Верона опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
51'
Удар от ворот произведет Верона
51'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
51'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
51'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
50'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
50'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
48'
Петанья Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
48'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
48'
Кастань Тимоти пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
46'
Тактическая замена. Бюхель Марсель уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
51'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Иличич Йосип из команды Аталанта забивает с точки!
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛЬТИ - Фарес Мохамед из команды Верона привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Петанья Андреа.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Матч остановлен
47'
Бюхель Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Николас Давид не дал случится голу! Иличич Йосип должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
47'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Верона
45'
Гомес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
43'
Феррари Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Феррари Алекс атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Офсайд
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
Описание гола
41'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
41'
Мазиелло Андреа сделал результативную передачу.
41'
Матч остановлен
41'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
41'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
37'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
36'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Кристанте Бриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
32'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Верона
31'
Иличич Йосип нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
29'
Петкович Бруно из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Аталанта
27'
Вукович Ягош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Иличич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Травма, повреждение
24'
Бериша Этрит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
24'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
24'
Петкович Бруно пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
24'
Матос Ридер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Офсайд
23'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
23'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Петанья Андреа из команды Аталанта в офсайде
23'
Верде Даниэле из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Паломино Хосе атаковал сзади соперника. Это Вукович Ягош заработал своей команде штрафной
22'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
21'
Кальвано Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
21'
Кальвано Симоне из команды Верона играет слишком грубо. Иличич Йосип оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Верона
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
18'
Иличич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Кальвано Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Аталанта
16'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
15'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Верона
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
9'
Иличич Йосип из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Верона
7'
Как он промахнулся? Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Кастань Тимоти, обводя своих соперников
6'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Николас Давид не дал случится голу! Иличич Йосип должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
5'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
5'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
4'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кастань Тимоти из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
4'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Аталанта
4'
Отличный пас сделал Кальвано Симоне из команды Верона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кристанте Бриан забивает!
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
2'
Иличич Йосип из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 0:3 Аталанта
Верона
10.8% (20)
Ничья:
19.5% (36)
Аталанта
69.7% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
34.1% (63)
Аталанта:
21.6% (40)
Ничья:
18.4% (34)
Аталанта:
10.8% (20)
Верона:
4.9% (9)
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