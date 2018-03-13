Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кьево

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
Кьево (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Мантова 0:6 Кьево ТМК
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 16
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан Серия A
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан Серия A
- 13.03.2016 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 28.10.2015 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 28.02.2015 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 04.10.2014 Милан 2:0 Кьево Серия A
- 29.03.2014 Милан 3:0 Кьево Серия A
- 10.11.2013 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 30.03.2013 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 03.11.2012 Милан 5:1 Кьево Серия A
- 10.04.2012 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 27.11.2011 Милан 4:0 Кьево Серия A
- 20.02.2011 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 16.10.2010 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 14.03.2010 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 25.10.2009 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 11.04.2009 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 16.11.2008 Милан 1:0 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - КьевоДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Кьево
Милан
94.3% (66)
Ничья:
2.9% (2)
Кьево
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
47.1% (33)
2:1 Милан:
25.7% (18)
1:0 Милан:
11.4% (8)
3:0 Милан:
4.3% (3)
1:1 Ничья:
2.9% (2)
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