Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан

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Стадион: Луиджи Феррарис
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Сампдория (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A
- 03.04.2017 Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 20.02.2016 Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A
- 04.10.2015 Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A
- 22.03.2015 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 21.01.2015 Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Италии
- 29.10.2014 Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 13.04.2014 Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A
- 01.12.2013 Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 03.04.2013 Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
- 31.10.2012 Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A
- 27.02.2011 Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
- 24.10.2010 Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 20.02.2010 Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A
- 26.09.2009 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 23.04.2009 Интер Милан 1:0 Сампдория Кубок Италии
- 04.03.2009 Сампдория 3:0 Интер Милан Кубок Италии
- 25.01.2009 Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 30.08.2008 Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Сампдория
15.3% (11)
Ничья:
38.9% (28)
Интер Милан
45.8% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.5% (27)
1:2 Интер Милан:
23.6% (17)
0:1 Интер Милан:
11.1% (8)
0:2 Интер Милан:
6.9% (5)
2:1 Сампдория:
6.9% (5)
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