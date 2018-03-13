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Сампдория
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Сампдория
15.3% (11)
Ничья:
38.9% (28)
Интер Милан
45.8% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.5% (27)
Интер Милан:
23.6% (17)
Интер Милан:
11.1% (8)
Интер Милан:
6.9% (5)
Сампдория:
6.9% (5)
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