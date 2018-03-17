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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 15000
Удинезе
1:2
Конец матча
Сассуоло
0'
15' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
29' Желтая карточка
Маццители Лука
0:1
42' Гол в свои ворота
Аднан Али
1:1
44' Гол
Фофана Секо
63' Желтая карточка
Барак Антонин
1:2
74' Гол
Сенси Стефано
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
96'
Шанс! Янкто Якуб из команды Удинезе пробил головой, но мимо
95'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе в офсайде
92'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
91'
Балич Андрия мяч отрикошетил от ворот
91'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Бехрами Валон наказан за толчок Миссироли Симоне
90'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Сассуоло делает оборонительную замену. Политано Маттео уходит, а на его место вступает Маньянелли Франческо, игрок более защитного плана.
89'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Маньянелли Франческо
Фол, нарушение
89'
Rogerio наказан за толчок Данило Ларанжера
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Политано Маттео из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Кассата Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
87'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
87'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
87'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Удинезе
86'
Ачерби Франческо наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
86'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Кассата Франческо
Фол, нарушение
85'
Бехрами Валон наказан за толчок Маццители Лука
85'
Маццители Лука из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Стрюгер-Ларсен Йенс пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
84'
Rogerio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
83'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
Янкто Якуб из команды Удинезе находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
83'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Данило Ларанжера пострадал.
82'
Балич Андрия пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
82'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Аднан Али из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Rogerio
81'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
78'
Перица Стипе из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
Фол, нарушение
77'
Бехрами Валон наказан за толчок Политано Маттео
77'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Отличный командный гол!
74'
Политано Маттео сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Сенси Стефано изменил счет на табло!
74'
Политано Маттео из команды Сассуоло увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бицарри Альбано из команды Удинезе.
74'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
74'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
74'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Удинезе
73'
Политано Маттео из команды Сассуоло нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
73'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
72'
Сенси Стефано коснулся мяча рукой.
72'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Сенси Стефано наказан за толчок Барак Антонин
71'
Удар от ворот произведет Сассуоло
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
70'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
70'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
69'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
67'
Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
65'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Маццители Лука пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Сенси Стефано пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
Желтая карточка
63'
Барак Антонин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
63'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
Фол, нарушение
63'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бехрами Валон пострадал.
62'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
Угловой
62'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
61'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Политано Маттео из команды Сассуоло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
59'
Де Пауль Родриго наказан за толчок Политано Маттео
59'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
59'
Лирола Поль из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лирола Поль и Политано Маттео из команды Сассуоло.
58'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Барак Антонин
Фол, нарушение
57'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бехрами Валон пострадал.
Фол, нарушение
56'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло играет слишком грубо. Лопес Макси оказался на газоне.
56'
Лопес Макси из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
54'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Удинезе
53'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Маццители Лука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
53'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
52'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
52'
Лопес Макси наказан за толчок Гольданига Эдоардо
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
51'
Удар от ворот произведет Сассуоло
51'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
50'
Каэтано Самир из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
50'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
48'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лопес Макси из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
48'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Политано Маттео мяча так и не получил
Офсайд
46'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Отличные скиллы показывает Янкто Якуб, обводя своих соперников
48'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
[1] - столько добавил арбитр времени.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Матч остановлен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
44'
Аднан Али сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фофана Секо из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!
44'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Аднан Али уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
42'
Маццители Лука из команды Сассуоло подал угловой слева.
42'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
42'
Маццители Лука из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Видмер Сильван из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Сассуоло
40'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
40'
Плохо сыграл Сенси Стефано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
39'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
37'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Удинезе
35'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
34'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
34'
Де Пауль Родриго выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
33'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
32'
Аднан Али из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
32'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
Офсайд
31'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адьяпонг Клод и Бабакар Хоума из команды Сассуоло.
31'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Бехрами Валон нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Бехрами Валон, обводя своих соперников
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Маццители Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
Травма, повреждение
29'
Бабакар Хоума возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Удар от ворот произведет Удинезе
29'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Бабакар Хоума получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Маццители Лука пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
27'
Удар от ворот произведет Удинезе
27'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
26'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Маццители Лука оказался на газоне.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
25'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Фол, нарушение
22'
Маццители Лука коснулся мяча рукой.
21'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Удинезе
20'
Политано Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
19'
Адьяпонг Клод мяч отрикошетил от ворот
19'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
17'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает пас партнеру.
16'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
15'
Адьяпонг Клод сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
14'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Видмер Сильван наказан за толчок Ачерби Франческо
14'
Консильи Андреа не дал случится голу! Лопес Макси должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
13'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
12'
Стрюгер-Ларсен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Бехрами Валон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет Удинезе
8'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
8'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
7'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
6'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
6'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
6'
Фофана Секо выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
5'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Удинезе
3'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло играет слишком грубо. Лопес Макси оказался на газоне.
2'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Сассуоло
Удинезе
89% (161)
Ничья:
7.7% (14)
Сассуоло
3.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
40.9% (74)
Удинезе:
27.1% (49)
Удинезе:
17.7% (32)
Ничья:
5.5% (10)
Ничья:
2.2% (4)
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