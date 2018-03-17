Стадион: Дачия-Арена Зрители: 15000
15' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
29' Желтая карточкаМаццители Лука
0:1
42' Гол в свои воротаАднан Али
1:1
44' ГолФофана Секо
63' Желтая карточкаБарак Антонин
1:2
74' ГолСенси Стефано
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
96'
Шанс! Янкто Якуб из команды Удинезе пробил головой, но мимо
95'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
93'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе в офсайде
92'
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
91'
Балич Андрия мяч отрикошетил от ворот
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бехрами Валон наказан за толчок Миссироли Симоне
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Сассуоло делает оборонительную замену. Политано Маттео уходит, а на его место вступает Маньянелли Франческо, игрок более защитного плана.
89'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Маньянелли Франческо
89'
Rogerio наказан за толчок Данило Ларанжера
88'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Политано Маттео из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Кассата Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
87'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
87'
87'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
87'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Ачерби Франческо наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
86'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Кассата Франческо
85'
Бехрами Валон наказан за толчок Маццители Лука
85'
Маццители Лука из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
84'
Стрюгер-Ларсен Йенс пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
84'
Rogerio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
83'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
Янкто Якуб из команды Удинезе находит одноклубника четким пасом пяткой.
83'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Данило Ларанжера пострадал.
82'
Балич Андрия пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
82'
81'
81'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Rogerio
81'
Тактическая замена. Видмер Сильван уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Перица Стипе из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
77'
Бехрами Валон наказан за толчок Политано Маттео
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Отличный командный гол!
74'
Политано Маттео сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Сенси Стефано изменил счет на табло!
74'
Политано Маттео из команды Сассуоло увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бицарри Альбано из команды Удинезе.
74'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
74'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
74'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Политано Маттео из команды Сассуоло нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
73'
72'
Сенси Стефано коснулся мяча рукой.
72'
71'
Сенси Стефано наказан за толчок Барак Антонин
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
70'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
69'
Гольданига Эдоардо наказан за толчок Де Пауль Родриго
69'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
67'
Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Бабакар Хоума наказан за толчок Стрюгер-Ларсен Йенс
65'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Маццители Лука пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Сенси Стефано пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
63'
Барак Антонин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
63'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
63'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бехрами Валон пострадал.
62'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
62'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
61'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Политано Маттео из команды Сассуоло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
59'
Де Пауль Родриго наказан за толчок Политано Маттео
59'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
59'
Лирола Поль из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лирола Поль и Политано Маттео из команды Сассуоло.
58'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Барак Антонин
57'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бехрами Валон пострадал.
56'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло играет слишком грубо. Лопес Макси оказался на газоне.
56'
Лопес Макси из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
54'
53'
53'
53'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Маццители Лука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
53'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
52'
52'
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Лопес Макси наказан за толчок Гольданига Эдоардо
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
51'
51'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
50'
Каэтано Самир из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
50'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
48'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лопес Макси из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
48'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Политано Маттео мяча так и не получил
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
48'
Отличные скиллы показывает Янкто Якуб, обводя своих соперников
48'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
[1] - столько добавил арбитр времени.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Матч остановлен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
44'
Аднан Али сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Фофана Секо из команды Удинезе переиграл вратаря дальним ударом!
44'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
42'
Г О О О О Л - Аднан Али уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
42'
Маццители Лука из команды Сассуоло подал угловой слева.
42'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
42'
Маццители Лука из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Видмер Сильван из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
40'
Плохо сыграл Сенси Стефано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
38'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Ачерби Франческо наказан за толчок Де Пауль Родриго
37'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
35'
35'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
34'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
34'
Де Пауль Родриго выбил мяч подальше от ворот.
34'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
33'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
32'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
31'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адьяпонг Клод и Бабакар Хоума из команды Сассуоло.
31'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Бехрами Валон нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Бехрами Валон, обводя своих соперников
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Маццители Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Маццители Лука из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Каэтано Самир пострадал.
29'
Бабакар Хоума возвращается на поле, всё в порядке.
29'
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Бабакар Хоума получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Маццители Лука пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
27'
27'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
26'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Маццители Лука оказался на газоне.
25'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
25'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
23'
Ачерби Франческо наказан за толчок Де Пауль Родриго
22'
Маццители Лука коснулся мяча рукой.
21'
20'
20'
Политано Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
20'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
20'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
19'
Адьяпонг Клод мяч отрикошетил от ворот
19'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
17'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает пас партнеру.
16'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Адьяпонг Клод сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
14'
14'
Видмер Сильван наказан за толчок Ачерби Франческо
14'
Консильи Андреа не дал случится голу! Лопес Макси должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
13'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Стрюгер-Ларсен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Бехрами Валон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
7'
6'
6'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
6'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
Фофана Секо выбил мяч подальше от ворот.
5'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
3'
3'
2'
2'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло играет слишком грубо. Лопес Макси оказался на газоне.
2'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Янкто Якуб из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Сассуоло
Удинезе
89% (161)
Ничья:
7.7% (14)
Сассуоло
3.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Удинезе:
40.9% (74)
2:1 Удинезе:
27.1% (49)
2:0 Удинезе:
17.7% (32)
1:1 Ничья:
5.5% (10)
0:0 Ничья:
2.2% (4)
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