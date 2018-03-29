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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
2:1
Конец матча
Пескара
0'
0:1
24' Гол
Кулибали Мамаду
28' Желтая карточка
Бругман Гастон
1:1
31' Гол
Торрегросса Эрнесто
37' Желтая карточка
Dimitri Bisoli
42' Желтая карточка
Вальцания Лука
43' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
53' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
2:1
67' Гол
Караччоло Андреа
71' Желтая карточка
Marco Carraro
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Rigoberto Rivas выходит на его замену.
82'
Пескара делает замену. Вальцания Лука уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
69'
Пескара делает замену. Cristian Bunino уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
69'
Пескара делает замену. Andrew Gravillon уходит с поля, а Marco Carraro выходит на его замену.

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
63'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
51'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Mamadou Coulibaly бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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