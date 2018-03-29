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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
24' ГолКулибали Мамаду
28' Желтая карточкаБругман Гастон
1:1
31' ГолТоррегросса Эрнесто
37' Желтая карточкаDimitri Bisoli
42' Желтая карточкаВальцания Лука
43' Желтая карточкаНдой Эмануэле
53' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
2:1
67' ГолКараччоло Андреа
71' Желтая карточкаMarco Carraro
|
24'
0:1
28'
31'
1:1
37'
42'
43'
67'
2:1
71'
Состав команд
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 34 Sandro Tonali Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Пескара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 15 Edgar Elizalde
- 26 Jose Machin
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
Пескара (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия Серия B
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара Кубок Италии
- 23.04.2016 Пескара 2:1 Брешия Серия B
- 08.12.2015 Брешия 2:0 Пескара Серия B
- 02.04.2015 Пескара 2:3 Брешия Серия B
- 08.11.2014 Брешия 1:3 Пескара Серия B
- 05.04.2014 Брешия 3:0 Пескара Серия B
- 01.11.2013 Пескара 3:3 Брешия Серия B
- 19.03.2012 Пескара 1:1 Брешия Серия B
- 17.10.2011 Брешия 0:3 Пескара Серия B
Брешия
Пескара
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Rigoberto Rivas выходит на его замену.
82'
Пескара делает замену. Вальцания Лука уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
71'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
69'
Пескара делает замену. Cristian Bunino уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
69'
Пескара делает замену. Andrew Gravillon уходит с поля, а Marco Carraro выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
63'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
53'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
51'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
42'
Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
37'
Dimitri Bisoli получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
28'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Mamadou Coulibaly бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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