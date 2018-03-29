  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
1:2
Конец матча
Специя
0'
32' Желтая карточка
Пессина Маттео
0:1
40' Гол
Джилардино Альберто
1:1
44' Гол
Арригини Андреа
1:2
62' Гол
Джилардино Альберто
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
79'
Специя делает замену. Аммари Нажиб уходит с поля, а Alberto De Francesco выходит на его замену.
77'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
76'
Специя делает замену. Джилардино Альберто уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
73'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.

69'
Читтаделла делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Джилардино Альберто бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Джилардино Альберто бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация