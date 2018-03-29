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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:2
Конец матча
32' Желтая карточкаПессина Маттео
0:1
40' ГолДжилардино Альберто
1:1
44' ГолАрригини Андреа
1:2
62' ГолДжилардино Альберто
|
32'
40'
0:1
44'
1:1
62'
1:2
Состав команд
20
Паза
Симоне
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 13 Варньер Марко Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 8 Юнко Антимо Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 9 Francesco Forte I
- 18 Alberto De Francesco
- 15 Gabriele Corbo
- 32 Samuele Mulattieri
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя Серия B
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла Серия B
- 28.04.2015 Читтаделла 1:3 Специя Серия B
- 06.12.2014 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 25.01.2014 Читтаделла 1:2 Специя Серия B
- 24.08.2013 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 19.03.2013 Читтаделла 0:0 Специя Серия B
- 27.10.2012 Специя 0:3 Читтаделла Серия B
Читтаделла
Специя
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
79'
Специя делает замену. Аммари Нажиб уходит с поля, а Alberto De Francesco выходит на его замену.
77'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
76'
Специя делает замену. Джилардино Альберто уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
73'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
69'
Читтаделла делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Джилардино Альберто бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
40'
Г О О О О Л - Джилардино Альберто бьет в цель!
32'
Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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