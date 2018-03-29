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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
1:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
4' Гол
Гальоло Риккардо
0:2
8' Гол
Барилла Антонио
15' Желтая карточка
Крешич Антон
16' Желтая карточка
Д'Анджело Анджело
1:2
33' Гол
Асенсио Рауль
42' Желтая карточка
Дези Якопо
51' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
88' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Инсинье Роберто получил желтую карточку от судьи
87'
Парма делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Чераволо Фабио выходит на его замену.
82'
Авеллино делает замену. Пекорини Симоне уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
79'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Скавоне Мануэль выходит на его замену.
75'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.

56'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Дези Якопо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
23'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Д'Анджело Анджело получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Крешич Антон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Гальоло Риккардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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