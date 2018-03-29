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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
0:1
4' ГолГальоло Риккардо
0:2
8' ГолБарилла Антонио
15' Желтая карточкаКрешич Антон
16' Желтая карточкаД'Анджело Анджело
1:2
33' ГолАсенсио Рауль
42' Желтая карточкаДези Якопо
51' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
88' Желтая карточкаИнсинье Роберто
|
4'
0:1
8'
0:2
15'
33'
1:2
42'
88'
Состав команд
Авеллино 3-5-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 2 Пекорини Симоне Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 13 Nicola Falasco Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 17 Барилла Антонио Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 35 Andrea Dini
- 22 Michele Nardi
- 16 Armando Anastasio
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
Парма (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Авеллино
Парма
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Инсинье Роберто получил желтую карточку от судьи
87'
Парма делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Чераволо Фабио выходит на его замену.
82'
Авеллино делает замену. Пекорини Симоне уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
79'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Скавоне Мануэль выходит на его замену.
75'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.
56'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
51'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Дези Якопо получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
23'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
16'
Д'Анджело Анджело получил желтую карточку от судьи
15'
Крешич Антон получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Барилла Антонио бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Гальоло Риккардо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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