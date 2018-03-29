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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Карло Кастеллани
2:0
Конец матча
47' Желтая карточкаMatteo Ricci II
55' Желтая карточкаMichele Castagnetti
1:0
78' ГолРодригес Алехандро
2:0
90' ГолРодригес Алехандро
|
47'
78'
1:0
90'
2:0
Состав команд
23
Оджер
Мозес
Эмполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 6 Зайц Миха Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 99 Simone Canestrelli
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 12 Michalis Iliadis
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эмполи
Салернитана
-
1 Офсайды 3
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
89'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
80'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
74'
Салернитана делает замену. Витале Луиджи уходит с поля, а Попеску Штефан выходит на его замену.
73'
Эмполи делает замену. Лолло Лоренцо уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
70'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
55'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
51'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
47'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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