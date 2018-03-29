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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
2:0
Конец матча
Салернитана
0'
47' Желтая карточка
Matteo Ricci II
55' Желтая карточка
Michele Castagnetti
1:0
78' Гол
Родригес Алехандро
2:0
90' Гол
Родригес Алехандро
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
89'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
80'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
74'
Салернитана делает замену. Витале Луиджи уходит с поля, а Попеску Штефан выходит на его замену.

73'
Эмполи делает замену. Лолло Лоренцо уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
70'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
51'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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