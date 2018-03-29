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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Венеция
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Ариаудо Лоренцо
28' Желтая карточка
Дионизи Федерико
1:1
53' Гол
Майелло Раффаэле
2:1
61' Гол
Читро Никола
72' Желтая карточка
Чано Камилло
90' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
87'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Паганини Лука выходит на его замену.
81'
Венеция делает замену. Фрей Николя уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
72'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи

71'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
67'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Читро Никола бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Майелло Раффаэле бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Фрозиноне делает замену. Чофани Даниэль уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ариаудо Лоренцо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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