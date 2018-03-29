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Стадион: Stadio Benito Stirpe
0:1
25' Гол в свои воротаАриаудо Лоренцо
28' Желтая карточкаДионизи Федерико
1:1
53' ГолМайелло Раффаэле
2:1
61' ГолЧитро Никола
72' Желтая карточкаЧано Камилло
90' Желтая карточкаДомицци Мауриццио
|
25'
0:1
28'
53'
1:1
61'
2:1
72'
Состав команд
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 13 Marco Modolo Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Венеция
-
3 Офсайды 3
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
87'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Паганини Лука выходит на его замену.
81'
Венеция делает замену. Фрей Николя уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
72'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
72'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
71'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
67'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Читро Никола бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Майелло Раффаэле бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Фрозиноне делает замену. Чофани Даниэль уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
28'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Ариаудо Лоренцо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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