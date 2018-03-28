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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
3' ГолБуццеголи Даниэле
27' Желтая карточкаАддэ Брайт
32' Желтая карточкаМенгони Андреа
44' Желтая карточкаСабелли Стефано
|
3'
1:0
27'
32'
44'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 31 Matteo Perri
- 32 Franck Kanoute
- 39 Danilo Ventola
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 9 Козак Либор Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 41 Nunzio Lella
- Alessio Di Cosmo
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Бари: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи Серия B
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи Серия B
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари Серия B
- 19.04.2016 Асколи 0:1 Бари Серия B
- 05.12.2015 Бари 3:0 Асколи Серия B
- 26.01.2013 Бари 0:1 Асколи Серия B
- 01.09.2012 Асколи 1:3 Бари Серия B
- 01.05.2012 Бари 0:0 Асколи Серия B
- 28.11.2011 Асколи 3:1 Бари Серия B
- 21.02.2009 Бари 2:2 Асколи Серия B
- 27.09.2008 Асколи 0:1 Бари Серия B
- 23.08.2008 Асколи 1:0 Бари Кубок Италии
- 03.05.2008 Асколи 2:0 Бари Серия B
- 08.12.2007 Бари 1:1 Асколи Серия B
Асколи
Бари
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|31
|17
|9
|5
|66 - 39
|60
|2.
|Фрозиноне
|32
|14
|13
|5
|52 - 35
|55
|3.
|Палермо
|31
|14
|12
|5
|44 - 27
|54
|4.
|Читтаделла
|32
|14
|8
|10
|46 - 36
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Венеция
|31
|12
|13
|6
|40 - 30
|49
|7.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|8.
|Парма
|31
|13
|8
|10
|41 - 30
|47
|9.
|Карпи
|31
|11
|11
|9
|26 - 34
|44
|10.
|Специя
|32
|10
|12
|10
|33 - 32
|42
|11.
|Салернитана
|32
|9
|14
|9
|41 - 44
|41
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Фоджа
|31
|11
|7
|13
|47 - 53
|40
|14.
|Пескара
|32
|9
|10
|13
|38 - 52
|37
|15.
|Авеллино
|31
|8
|12
|11
|40 - 46
|36
|16.
|Виртус Энтелла
|31
|8
|11
|12
|34 - 40
|35
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Брешия
|31
|8
|10
|13
|30 - 39
|34
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|22.
|Тернана
|32
|4
|15
|13
|44 - 58
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Асколи делает замену. Giovanni Pinto уходит с поля, а Де Сантис Иван выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
66'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Йоколано Симоне выходит на его замену.
59'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
57'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
32'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи
27'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Буццеголи Даниэле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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