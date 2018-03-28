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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
1:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
3' Гол
Буццеголи Даниэле
27' Желтая карточка
Аддэ Брайт
32' Желтая карточка
Менгони Андреа
44' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Асколи делает замену. Giovanni Pinto уходит с поля, а Де Сантис Иван выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
66'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Йоколано Симоне выходит на его замену.
59'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
57'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.

56'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Буццеголи Даниэле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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