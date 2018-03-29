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Стадион: Комунале ди Кьявари
1:2
Конец матча
0:1
17' ГолЛа Гумина Антонино
19' Желтая карточкаЯяло Мато
55' Желтая карточкаСтруна Альяж
0:2
75' Гол в свои воротаДе Сантис Эрос
1:2
80' ГолГатто Леонардо
|
17'
0:1
19'
55'
75'
0:2
80'
1:2
Состав команд
23
Крими
Марко
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 3 Алийи Насер Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 11 Simone Icardi
- 12 Samuelle Massolo
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Палермо 3-5-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 32 Andrea Ingegneri
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
Палермо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палермо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла
Палермо
-
5 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Г О О О О Л - Гатто Леонардо бьет в цель!
75'
Г О О О О Л - Де Сантис Эрос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
73'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Трояно Микеле выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
58'
Виртус Энтелла делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
55'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Виртус Энтелла делает замену. Кремонези Микеле уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
19'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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