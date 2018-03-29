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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
1:2
Конец матча
Палермо
0'
0:1
17' Гол
Ла Гумина Антонино
19' Желтая карточка
Яяло Мато
55' Желтая карточка
Струна Альяж
0:2
75' Гол в свои ворота
Де Сантис Эрос
1:2
80' Гол
Гатто Леонардо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Гатто Леонардо бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Де Сантис Эрос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
73'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Трояно Микеле выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
58'
Виртус Энтелла делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.

Желтая карточка
55'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Виртус Энтелла делает замену. Кремонези Микеле уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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