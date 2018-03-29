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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пино Дзаккерия
2:1
Конец матча
0:1
8' ГолReginaldo IV
10' Желтая карточкаПагера Фабрицио
1:1
22' ГолFrancesco Deli
2:1
27' ГолМартинелли Лука
58' Желтая карточкаDavide Agazzi
69' Желтая карточкаДжермано Умберто
90' Желтая карточкаВивес Джузеппе
|
8'
0:1
10'
22'
1:1
27'
2:1
58'
69'
90'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 13 Замбелли Марко Защитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 6 Алькибиаде Раффаэле Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Про Верчелли: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа Серия B
Фоджа
Про Верчелли
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
88'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
78'
Про Верчелли делает замену. Альтобелли Даниэле уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
76'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
69'
Джермано Умберто получил желтую карточку от судьи
63'
Про Верчелли делает замену. Пульезе Марио уходит с поля, а Джермано Умберто выходит на его замену.
61'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
58'
Davide Agazzi получил желтую карточку от судьи
54'
Про Верчелли делает замену. Пагера Фабрицио уходит с поля, а Вивес Джузеппе выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Мартинелли Лука бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
10'
Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Феррейра Да Силва Реджиналдо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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