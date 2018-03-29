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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
2:1
Конец матча
Про Верчелли
0'
0:1
8' Гол
Reginaldo IV
10' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:1
22' Гол
Francesco Deli
2:1
27' Гол
Мартинелли Лука
58' Желтая карточка
Davide Agazzi
69' Желтая карточка
Джермано Умберто
90' Желтая карточка
Вивес Джузеппе
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
88'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
78'
Про Верчелли делает замену. Альтобелли Даниэле уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
76'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Джермано Умберто получил желтую карточку от судьи

63'
Про Верчелли делает замену. Пульезе Марио уходит с поля, а Джермано Умберто выходит на его замену.
61'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Davide Agazzi получил желтую карточку от судьи
54'
Про Верчелли делает замену. Пагера Фабрицио уходит с поля, а Вивес Джузеппе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Мартинелли Лука бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Феррейра Да Силва Реджиналдо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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