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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
12' Гол
Мелькьорри Федерико
1:1
38' Гол
Монтальто Адриано
2:1
68' Гол
Fabio Concas
71' Желтая карточка
Дефенди Марино
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Тернана делает замену. Johad Ferretti уходит с поля, а Джузеппе Стателла выходит на его замену.
78'
Карпи делает замену. Ди Кьяра Джанлука уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Пьовакари Федерико уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Дефенди Марино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Fabio Concas бьет в цель!

66'
Карпи делает замену. Giancarlo Malcore уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
62'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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