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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сандро Кабасси
1:0
12' ГолМелькьорри Федерико
1:1
38' ГолМонтальто Адриано
2:1
68' ГолFabio Concas
71' Желтая карточкаДефенди Марино
|
12'
1:0
38'
1:1
68'
2:1
71'
Состав команд
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 27 Еленич Эней Нападающий
- 18 Luigi Palumbo
- 1 Federico Serraiocco
- 21 Dario Saric
- 12 Matteo Brunelli
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Тернана 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 2 Витиелло Роберто Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 13 Johad Ferretti Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 7 Giuseppe Statella Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
Тернана (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Тернана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Карпи
Тернана
-
4 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|5.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|7.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|8.
|Перуджа
|31
|13
|8
|10
|53 - 42
|47
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Кремонезе
|32
|8
|17
|7
|38 - 33
|41
|13.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|14.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|15.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|16.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|17.
|Новара
|32
|9
|8
|15
|35 - 40
|35
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|32
|7
|13
|12
|45 - 55
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Тернана делает замену. Johad Ferretti уходит с поля, а Джузеппе Стателла выходит на его замену.
78'
Карпи делает замену. Ди Кьяра Джанлука уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Пьовакари Федерико уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
71'
Дефенди Марино получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Fabio Concas бьет в цель!
66'
Карпи делает замену. Giancarlo Malcore уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
62'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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