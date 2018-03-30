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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:0
Конец матча
Кремонезе
0'
35' Желтая карточка
Гарсия Пол
43' Желтая карточка
Ivan Marconi
45' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
52' Желтая карточка
Уйкани Самир
67' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
68' Желтая карточка
Пеше Симоне
1:0
69' Гол
Черри Альберто
77' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
77'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
76'
Кремонезе делает замену. Чинелли Антонио уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
71'
Перуджа делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Filippo Bandinelli выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи

64'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
57'
Перуджа делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Черри Альберто выходит на его замену.
57'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Уйкани Самир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
13'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Джермони Лука выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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