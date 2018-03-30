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Стадион: Ренато Кури
35' Желтая карточкаГарсия Пол
43' Желтая карточкаIvan Marconi
45' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
52' Желтая карточкаУйкани Самир
67' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
68' Желтая карточкаПеше Симоне
1:0
69' ГолЧерри Альберто
77' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
|
35'
43'
52'
68'
69'
1:0
77'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
40
Гарсия
Пол
18
Пеше
Симоне
Перуджа 3-5-1-1
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 29 Джермони Лука Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 12 Alessandro Santopadre
- 28 Christian Kouan
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Кремонезе 4-3-2-1
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 26 Riccardo Bignami
- 16 Eduardo D'Avino
- 28 Tommaso Putzolu
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Перуджа
Кремонезе
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|32
|18
|9
|5
|68 - 39
|63
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Перуджа
|32
|14
|8
|10
|54 - 42
|50
|5.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|6.
|Бари
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|32
|12
|13
|7
|41 - 32
|49
|9.
|Карпи
|32
|12
|11
|9
|28 - 35
|47
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|32
|12
|7
|13
|49 - 54
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Авеллино
|32
|8
|12
|12
|41 - 48
|36
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
76'
Кремонезе делает замену. Чинелли Антонио уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
71'
Перуджа делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Filippo Bandinelli выходит на его замену.
68'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
67'
Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
64'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
57'
Перуджа делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Черри Альберто выходит на его замену.
57'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
52'
Уйкани Самир получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
43'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
35'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
13'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Джермони Лука выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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