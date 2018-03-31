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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Лацио
1:1
Перерыв
Беневенто
0'
9' Красная карточка
Пуджиони Кристиан
1:0
19' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
23' Гол
Катальди Данило
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
Офсайд
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Лукас Лейва из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Джуричич Филип пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
45'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
45'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Лацио
44'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Де Врей Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Гильерме Маркес
41'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
41'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Удар от ворот произведет Беневенто
40'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар с лета, но не попал по воротам!
40'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Раньери Сандро из команды Беневенто играет слишком грубо. Альберто Луис оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Беневенто
38'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
37'
Луис Фелипе наказан за толчок Гильерме Маркес
Офсайд
35'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
34'
Гильерме Маркес коснулся мяча рукой.
34'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Лукас Лейва мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
33'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Баштуш Бартоломеу грубо играет против соперника. Пострадал Джуричич Филип
31'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Пароло Марко из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Офсайд
27'
Марусич Адам из команды Лацио в офсайде
26'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
25'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
25'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
23'
Г О О О О Л Катальди Данило закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
22'
Иммобиле Чиро коснулся мяча рукой.
22'
Гильерме Маркес из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
22'
Гильерме Маркес из команды Беневенто разыграл угловой с левого угла.
22'
Джуричич Филип бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Андерсон Фелипе из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
20'
Гильерме Маркес наказан за толчок Де Врей Стефан
19'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
19'
ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один-на-один с голкипером...
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Беневенто
18'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Удар от ворот произведет Лацио
17'
Шанс! Джимсити Берат из команды Беневенто пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Гильерме Маркес из команды Беневенто подал угловой слева.
17'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
16'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Андерсон Фелипе из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
14'
Де Врей Стефан наказан за толчок Раньери Сандро
13'
Удар от ворот произведет Беневенто
13'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
13'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
12'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
11'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Беневенто
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Бриньоли Альберто
9'
УДАЛЕНИЕ! - Пуджиони Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
8'
ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
8'
Пуджиони Кристиан сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
8'
Лукас Лейва из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Лукас Лейва нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
7'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Удар от ворот произведет Беневенто
5'
Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Раньери Сандро грубо играет против соперника. Пострадал Иммобиле Чиро
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гильерме Маркес
3'
Удар от ворот произведет Лацио
3'
Ломбарди Кристиано нанес удар чуть мимо. Близко!
2'
Гильерме Маркес из команды Беневенто сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гильерме Маркес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Беневенто
Лацио
98.9% (175)
Ничья:
1.1% (2)
Беневенто
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
46.3% (82)
Лацио:
20.9% (37)
Лацио:
9.6% (17)
Лацио:
6.8% (12)
Лацио:
6.2% (11)
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