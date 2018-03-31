Стадион: Олимпийский (Рим)
9' Красная карточкаПуджиони Кристиан
1:0
19' ГолИммобиле Чиро
1:1
23' ГолКатальди Данило
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лукас Лейва из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Джуричич Филип пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
45'
45'
44'
44'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Безумный фол. Де Врей Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Гильерме Маркес
41'
41'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
40'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар с лета, но не попал по воротам!
40'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Раньери Сандро из команды Беневенто играет слишком грубо. Альберто Луис оказался на газоне.
38'
38'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
37'
Луис Фелипе наказан за толчок Гильерме Маркес
35'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Гильерме Маркес коснулся мяча рукой.
34'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Лукас Лейва мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
33'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Безумный фол. Баштуш Бартоломеу грубо играет против соперника. Пострадал Джуричич Филип
31'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
29'
Пароло Марко из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
27'
Марусич Адам из команды Лацио в офсайде
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Г О О О О Л Катальди Данило закручивает штрафной в сетку! Великолепно
22'
Иммобиле Чиро коснулся мяча рукой.
22'
Гильерме Маркес из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Гильерме Маркес из команды Беневенто разыграл угловой с левого угла.
22'
Джуричич Филип бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Андерсон Фелипе из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Гильерме Маркес наказан за толчок Де Врей Стефан
19'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
19'
ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один-на-один с голкипером...
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
17'
Шанс! Джимсити Берат из команды Беневенто пробил головой, но мимо
17'
Гильерме Маркес из команды Беневенто подал угловой слева.
17'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
16'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Андерсон Фелипе из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Де Врей Стефан наказан за толчок Раньери Сандро
13'
13'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Габаррон Патрисио из команды Лацио в офсайде
12'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
11'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Бриньоли Альберто
9'
УДАЛЕНИЕ! - Пуджиони Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
8'
ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один-на-один с голкипером...
8'
Пуджиони Кристиан сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
8'
Лукас Лейва из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Лукас Лейва нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
7'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
5'
Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
4'
Безумный фол. Раньери Сандро грубо играет против соперника. Пострадал Иммобиле Чиро
4'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гильерме Маркес
3'
3'
Ломбарди Кристиано нанес удар чуть мимо. Близко!
2'
Гильерме Маркес из команды Беневенто сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гильерме Маркес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Беневенто
Лацио
98.9% (175)
Ничья:
1.1% (2)
Беневенто
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
46.3% (82)
3:0 Лацио:
20.9% (37)
2:1 Лацио:
9.6% (17)
1:0 Лацио:
6.8% (12)
3:1 Лацио:
6.2% (11)
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