Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
26' ПенальтиКвальярелла Фабио
31' Желтая карточкаТомович Ненад
58' Желтая карточкаДепаоли Фабио
1:1
62' ГолКастро Лукас
65' Желтая карточкаРеджини Васко
2:1
79' ГолХетемай Перпарим
84' Желтая карточкаБани Маттиа
86' Желтая карточкаТоррейра Лукас
Второй тайм
95'
95'
Сала Джакопо выбил мяч подальше от ворот.
94'
Удар от ворот произведет Кьево
94'
Торрейра Лукас не смог попасть в створ ударом издали
94'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Удар от ворот произведет Кьево
92'
Рамирес Гастон из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
91'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
91'
Должен был быть гол! Альварес Рикардо имел отличный шанс, но Соррентино Стефано не дал голу состоятся!
91'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч подальше от ворот.
89'
Рамирес Гастон из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Хетемай Перпарим пострадал.
88'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
87'
Кастро Лукас из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Торрейра Лукас получил желтую карточку от судьи
86'
Торрейра Лукас из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
85'
85'
Рамирес Гастон из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Мурру Никола из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
84'
Судья свистит. Бани Маттиа атаковал сзади соперника. Это Линетти Кароль заработал своей команде штрафной
84'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Хетемай Перпарим из команды Кьево переиграл вратаря дальним ударом!
79'
Гобби Массимо из команды Кьево делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
78'
Тактическая замена. Депаоли Фабио уходит с поля и его заменяет Хетемай Перпарим
78'
Как он промахнулся? Степински Мариуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
76'
76'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Бирса Вальтер
74'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Альварес Рикардо
73'
Капрари Джанлука пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
73'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Бани Маттиа пострадал.
71'
70'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
69'
Кастро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
69'
Кастро Лукас пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
68'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Реджини Васко получил желтую карточку от судьи
65'
Судья сигнализирует, что Реджини Васко из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
65'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
64'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
64'
64'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Рамирес Гастон пострадал.
62'
Джаккерини Эммануэле сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кастро Лукас из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
62'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает отличный кросс...
62'
Сала Джакопо из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
60'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Кьево
59'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
58'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
58'
Депаоли Фабио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Депаоли Фабио нарушает правила. Капрари Джанлука пострадал
58'
58'
58'
58'
Кастро Лукас из команды Кьево подал угловой справа.
57'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Томович Ненад пострадал.
56'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Сала Джакопо пострадал.
56'
56'
Депаоли Фабио из команды Кьево сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Инглезе Роберто из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
53'
Депаоли Фабио из команды Кьево играет слишком грубо. Сильвестре Матиас оказался на газоне.
52'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
51'
Депаоли Фабио наказан за толчок Сала Джакопо
50'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Депаоли Фабио из команды Кьево сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Прает Деннис из команды Сампдория направляет мяч в штрафную площадку, но Соррентино Стефано выбегает и ловит мяч
49'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
49'
48'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Отличный пас сделал Депаоли Фабио из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
45'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
44'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Кьево
44'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
44'
43'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
43'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
41'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
41'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
Бани Маттиа из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сильвестре Матиас из команды Сампдория.
39'
Степински Мариуш имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Депаоли Фабио из команды Кьево сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
39'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает пас партнеру.
39'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сала Джакопо
38'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
37'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
37'
Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
37'
Кастро Лукас выбил мяч подальше от ворот.
36'
Хорошую попытку сделал Каччаторе Фабрицио. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.
36'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Радованович Иван из команды Кьево делает пас партнеру.
35'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает пас партнеру.
35'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томович Ненад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Томович Ненад пострадал.
34'
Отличный пас сделал Депаоли Фабио из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Томович Ненад получил желтую карточку от судьи
31'
Судья свистит. Томович Ненад атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
31'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
30'
30'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Кастро Лукас из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Капрари Джанлука пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
29'
Квальярелла Фабио отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
26'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
26'
ПЕНАЛЬТИ - Гобби Массимо из команды Кьево привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сапата Дуван.
25'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает пас партнеру.
25'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
Торрейра Лукас из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
23'
Кастро Лукас из команды Кьево играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
23'
23'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мурру Никола из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
22'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Кьево
21'
Квальярелла Фабио бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
20'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
18'
Торрейра Лукас из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
18'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
18'
18'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
17'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
16'
16'
Джаккерини Эммануэле выбил мяч подальше от ворот.
16'
Гобби Массимо из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Шанс! Квальярелла Фабио из команды Сампдория пробил головой, но мимо
14'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный кросс...
13'
Сапата Дуван из команды Сампдория направляет мяч в штрафную площадку, но Соррентино Стефано выбегает и ловит мяч
12'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
12'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
12'
12'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
10'
10'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Мурру Никола из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Сильвестре Матиас выбил мяч подальше от ворот.
9'
Сапата Дуван из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
8'
7'
7'
Какой промах! Степински Мариуш имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
6'
Капрари Джанлука имел все шансы забить, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв!
6'
6'
6'
6'
Радованович Иван выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
2'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
2'
Томович Ненад выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
ШАНС! Степински Мариуш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 2:1 Сампдория
Кьево
30.9% (54)
Ничья:
38.3% (67)
Сампдория
30.9% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.6% (64)
1:2 Сампдория:
20.6% (36)
1:0 Кьево:
15.4% (27)
2:1 Кьево:
13.7% (24)
0:1 Сампдория:
7.4% (13)
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