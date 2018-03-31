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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
0:0
Перерыв
Удинезе
0'
43' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
Первый тайм
49'
Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
48'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Удинезе
44'
Как он промахнулся? Де Рон Мартен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Желтая карточка
43'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
Травма, повреждение
42'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Пауль Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
40'
Перица Стипе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
38'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
37'
Кастань Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
37'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Толой Рафаэл из команды Аталанта играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
35'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
32'
Госенс Робин из команды Аталанта в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Петанья Андреа имел все шансы забить, но Бицарри Альбано сделал отличный сейв!
29'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Мазиелло Андреа, его свалил Перица Стипе.
28'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Удинезе
Угловой
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
27'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
25'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Аталанта
25'
Перица Стипе из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
23'
Аднан Али возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Аднан Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Аднан Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Кастань Тимоти наказан за толчок Аднан Али
22'
Удар от ворот произведет Удинезе
21'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
21'
Кристанте Бриан мяч отрикошетил от ворот
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
17'
Перица Стипе из команды Удинезе в офсайде
17'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
17'
Дзампано Франческо наказан за толчок Госенс Робин
Фол, нарушение
16'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
16'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
15'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
13'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Нюйтинк Брэм атаковал сзади соперника. Это Петанья Андреа заработал своей команде штрафной
11'
Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
8'
Удар от ворот произведет Аталанта
8'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Удинезе
8'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Нюйтинк Брэм коснулся мяча рукой.
7'
Удар от ворот произведет Аталанта
7'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
6'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Удар от ворот произведет Удинезе
4'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
4'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
3'
Гомес Алехандро нанес удар издали, а Бицарри Альбано отбил его обратно в игру!
2'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
2'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Удинезе
Аталанта
82.3% (144)
Ничья:
9.7% (17)
Удинезе
8% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
35.4% (62)
Аталанта:
22.3% (39)
Аталанта:
20% (35)
Ничья:
8.6% (15)
Удинезе:
7.4% (13)
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