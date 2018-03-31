Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
43' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
Первый тайм
49'
Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
48'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
45'
44'
44'
Как он промахнулся? Де Рон Мартен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе предупрежден после нескольких фолов.
43'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
42'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Пауль Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
40'
Перица Стипе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ингельссон Сванте наказан за толчок Мазиелло Андреа
38'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
38'
38'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
37'
Кастань Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
36'
Толой Рафаэл из команды Аталанта играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
35'
35'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
34'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Госенс Робин из команды Аталанта в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Петанья Андреа имел все шансы забить, но Бицарри Альбано сделал отличный сейв!
29'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Назначен штрафной. Пострадал Мазиелло Андреа, его свалил Перица Стипе.
28'
27'
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
27'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
25'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Перица Стипе из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
23'
Аднан Али возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Аднан Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Аднан Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Кастань Тимоти наказан за толчок Аднан Али
22'
21'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
21'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
21'
Кристанте Бриан мяч отрикошетил от ворот
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
18'
18'
Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Перица Стипе из команды Удинезе в офсайде
17'
17'
Дзампано Франческо наказан за толчок Госенс Робин
16'
Де Рон Мартен коснулся мяча рукой.
16'
16'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
15'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
13'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
12'
Судья свистит. Нюйтинк Брэм атаковал сзади соперника. Это Петанья Андреа заработал своей команде штрафной
11'
Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
8'
8'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Нюйтинк Брэм коснулся мяча рукой.
7'
7'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
6'
5'
4'
4'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
4'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
3'
Гомес Алехандро нанес удар издали, а Бицарри Альбано отбил его обратно в игру!
2'
2'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
2'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Удинезе
Аталанта
82.3% (144)
Ничья:
9.7% (17)
Удинезе
8% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
35.4% (62)
1:0 Аталанта:
22.3% (39)
2:0 Аталанта:
20% (35)
1:1 Ничья:
8.6% (15)
1:2 Удинезе:
7.4% (13)
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