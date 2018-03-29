Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома

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Стадион: Ренато Далл'Ара
Предыдущие игры
Болонья (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 18.03.2018 Лацио 1:1 Болонья СA
- 11.03.2018 Болонья 0:1 Аталанта СA
- 03.03.2018 СПАЛ 2013 1:0 Болонья СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
Рома (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья Серия A
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома Серия A
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья Серия A
- 11.04.2016 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.11.2015 Болонья 2:2 Рома Серия A
- 22.02.2014 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 29.09.2013 Рома 5:0 Болонья Серия A
- 27.01.2013 Болонья 3:3 Рома Серия A
- 16.09.2012 Рома 2:3 Болонья Серия A
- 29.01.2012 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.12.2011 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 23.02.2011 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 19.09.2010 Рома 2:2 Болонья Серия A
- 24.03.2010 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 01.11.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 05.04.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 17.12.2008 Рома 2:0 Болонья Кубок Италии
- 08.11.2008 Болонья 1:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|67 - 15
|75
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|63 - 19
|73
|3.
|Рома
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|49 - 23
|59
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|47 - 21
|55
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|67 - 37
|54
|6.
|Милан
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|41 - 32
|50
|7.
|Сампдория
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|47 - 43
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 31
|44
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 33
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|37 - 37
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|34 - 41
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|38 - 42
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|21 - 29
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|27 - 44
|29
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|18 - 48
|27
|16.
|Кьево
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 47
|25
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 50
|25
|18.
|Кротоне
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|25 - 56
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|28
|3
|1
|24
|19 - 63
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - РомаДо начала игры осталось 1 день 16 часов 28 минут, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Болонья - Рома
Болонья
3.4% (3)
Ничья:
4.6% (4)
Рома
92% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
46% (40)
0:2 Рома:
23% (20)
0:1 Рома:
12.6% (11)
1:3 Рома:
5.7% (5)
1:1 Ничья:
3.4% (3)
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