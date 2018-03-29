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Болонья
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома

До начала игры осталось 1 день 16 часов 28 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Болонья - Рома
Болонья
3.4% (3)
Ничья:
4.6% (4)
Рома
92% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
46% (40)
Рома:
23% (20)
Рома:
12.6% (11)
Рома:
5.7% (5)
Ничья:
3.4% (3)
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