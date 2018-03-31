Стадион: Сарденья Арена
Первый тайм
47'
Кастан Леандро нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
47'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
45'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
44'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Аскуа Африйе из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
43'
Чеппители Лука из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Базелли Даниэле из команды Торино опасно и грубо сыграл. Дейола Алессандро пострадал.
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
41'
40'
Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
40'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Фараго Паоло из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кастан Леандро из команды Кальяри.
39'
Ринкон Томас из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
39'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Мьянге Сенна из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Чеппители Лука из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
37'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чеппители Лука из команды Кальяри.
34'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
34'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
31'
Должен был быть гол! Падоин Симоне имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Опасность! Чеппители Лука из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
30'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
28'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
28'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает пас партнеру.
28'
Моретти Эмилиано из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
28'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
28'
Барелла Николо выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
26'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бурдиссо Николас пострадал.
26'
Романья Филиппо выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
24'
Хорошую попытку сделал Ансальди Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
24'
24'
23'
23'
Барелла Николо выбил мяч подальше от ворот.
23'
Паволетти Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дейола Алессандро из команды Кальяри делает пас партнеру.
22'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Барелла Николо разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Аскуа Африйе коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
17'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
16'
Кастан Леандро выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Барелла Николо коснулся мяча рукой.
15'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
13'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
13'
13'
Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Моретти Эмилиано
11'
11'
ШАНС! Сау Марко нанес удар с лета, но не попал по воротам!
11'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
10'
Отличные скиллы показывает Фараго Паоло, обводя своих соперников
10'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Базелли Даниэле выбил мяч подальше от ворот.
9'
8'
Удар от ворот произведет Кальяри
8'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
6'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
4'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Моретти Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
3'
Романья Филиппо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Торино
Кальяри
23.3% (41)
Ничья:
51.1% (90)
Торино
25.6% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.7% (84)
1:2 Торино:
17% (30)
2:1 Кальяри:
14.8% (26)
1:0 Кальяри:
8.5% (15)
0:1 Торино:
6.8% (12)
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