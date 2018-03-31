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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
0:0
Перерыв
Торино
0'
Первый тайм
47'
Кастан Леандро нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
47'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
44'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Аскуа Африйе из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
44'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
43'
Чеппители Лука из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Базелли Даниэле из команды Торино опасно и грубо сыграл. Дейола Алессандро пострадал.
Фол, нарушение
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Торино
40'
Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
40'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Фараго Паоло из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кастан Леандро из команды Кальяри.
39'
Ринкон Томас из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
39'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мьянге Сенна из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
37'
Чеппители Лука из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
37'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чеппители Лука из команды Кальяри.
34'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
34'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
31'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
31'
Должен был быть гол! Падоин Симоне имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Опасность! Чеппители Лука из команды Кальяри отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
28'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
28'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает пас партнеру.
28'
Моретти Эмилиано из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
28'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
28'
Барелла Николо выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бурдиссо Николас пострадал.
26'
Романья Филиппо выбил мяч подальше от ворот.
25'
Удар от ворот произведет Торино
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
24'
Хорошую попытку сделал Ансальди Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Отличные скиллы показывает Ансальди Кристиан, обводя своих соперников
24'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Барелла Николо выбил мяч подальше от ворот.
23'
Паволетти Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дейола Алессандро из команды Кальяри делает пас партнеру.
22'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
21'
Барелла Николо разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
20'
Аскуа Африйе коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
16'
Кастан Леандро выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
15'
Барелла Николо коснулся мяча рукой.
15'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
13'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
ШАНС! Сау Марко нанес удар с лета, но не попал по воротам!
11'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
10'
Отличные скиллы показывает Фараго Паоло, обводя своих соперников
10'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
9'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Базелли Даниэле выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Кальяри
8'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
6'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Моретти Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
3'
Романья Филиппо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Торино
Кальяри
23.3% (41)
Ничья:
51.1% (90)
Торино
25.6% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.7% (84)
Торино:
17% (30)
Кальяри:
14.8% (26)
Кальяри:
8.5% (15)
Торино:
6.8% (12)
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