Стадион: Артемио Франки
1:0
Перерыв
1:0
3' ГолСимеоне Джованни
16' Желтая карточкаРиччи Федерико
18' Желтая карточкаМандрагора Роландо
18' Желтая карточкаСтоян Адриан
30' Желтая карточкаКристофоро Себастьян
32' Желтая карточкаПесселья Херман
43' Желтая карточкаВерету Жордан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кьеза Федерико наказан за толчок Бенали Ахмед
45'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
45'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
44'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
42'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Песселья Херман наказан за толчок Тротта Марселло
41'
40'
Мартелла Бруно пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
40'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Симеоне Джованни наказан за толчок Мандрагора Роландо
39'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
38'
37'
37'
Хорошую попытку сделал Сапонара Риккардо. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
35'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
35'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
34'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
33'
Барберис Андреа из команды Кротоне сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
33'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Стоян Адриан разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Стоян Адриан
31'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Риччи Федерико пострадал.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Кристофоро Себастьян получил желтую карточку от судьи
30'
Судья свистит. Кристофоро Себастьян атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
29'
29'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
29'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
27'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Фараони Марко из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
26'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Риччи Федерико из команды Кротоне в офсайде
25'
Стоян Адриан из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
ШАНС! Бенали Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Эйссерик Валентин наказан за толчок Фараони Марко
23'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
21'
21'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой слева.
20'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличные скиллы показывает Верету Жордан, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Рефери не любит споров - именно за это Стоян Адриан сейчас получил желтую
18'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
18'
Мандрагора Роландо получил желтую карточку от судьи
18'
Безумный фол. Мандрагора Роландо грубо играет против соперника. Пострадал Сапонара Риккардо
16'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
16'
Безумный фол. Риччи Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Эйссерик Валентин
16'
16'
Фараони Марко из команды Кротоне делает неудачный навес.
15'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
14'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
13'
13'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Фараони Марко из команды Кротоне направляет мяч в штрафную площадку, но Спортьелло Марко выбегает и ловит мяч
11'
10'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Хорошую попытку сделал Оливера Максимильяно. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
8'
Судья сигнализирует, что Оливера Максимильяно из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
7'
6'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
6'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
3'
Г О О О О Л - Симеоне Джованни первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
3'
Эйссерик Валентин нанес удар, мяч был парирован, но Кордац Алекс не удержал его в руках.
3'
Плохо сыграл Мартелла Бруно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
2'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Кристофоро Себастьян
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кротоне
Фиорентина
97.7% (172)
Ничья:
1.1% (2)
Кротоне
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
42.6% (75)
1:0 Фиорентина:
26.1% (46)
2:1 Фиорентина:
17.6% (31)
3:1 Фиорентина:
6.8% (12)
3:0 Фиорентина:
2.8% (5)
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