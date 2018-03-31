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  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
1:0
Перерыв
Кротоне
0'
1:0
3' Гол
Симеоне Джованни
16' Желтая карточка
Риччи Федерико
18' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
18' Желтая карточка
Стоян Адриан
30' Желтая карточка
Кристофоро Себастьян
32' Желтая карточка
Песселья Херман
43' Желтая карточка
Верету Жордан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кьеза Федерико наказан за толчок Бенали Ахмед
45'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
45'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
44'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
43'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
42'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Песселья Херман наказан за толчок Тротта Марселло
41'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Мартелла Бруно пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
40'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
40'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
38'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хорошую попытку сделал Сапонара Риккардо. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
35'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
35'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
34'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Фиорентина
33'
Барберис Андреа из команды Кротоне сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Стоян Адриан разрезает оборону соперника отличным пасом
Желтая карточка
32'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Стоян Адриан
Фол, нарушение
31'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Риччи Федерико пострадал.
31'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
30'
Кристофоро Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Кристофоро Себастьян атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
29'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
29'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
29'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
27'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Фараони Марко из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
26'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
25'
Риччи Федерико из команды Кротоне в офсайде
25'
Стоян Адриан из команды Кротоне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Фиорентина
23'
ШАНС! Бенали Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
23'
Эйссерик Валентин наказан за толчок Фараони Марко
23'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
21'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой слева.
20'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличные скиллы показывает Верету Жордан, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
18'
Рефери не любит споров - именно за это Стоян Адриан сейчас получил желтую
18'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
18'
Мандрагора Роландо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Мандрагора Роландо грубо играет против соперника. Пострадал Сапонара Риккардо
Желтая карточка
16'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Риччи Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Эйссерик Валентин
16'
Удар от ворот произведет Фиорентина
16'
Фараони Марко из команды Кротоне делает неудачный навес.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
13'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Фараони Марко из команды Кротоне направляет мяч в штрафную площадку, но Спортьелло Марко выбегает и ловит мяч
11'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Хорошую попытку сделал Оливера Максимильяно. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Оливера Максимильяно из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
7'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
6'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Симеоне Джованни первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
3'
Эйссерик Валентин нанес удар, мяч был парирован, но Кордац Алекс не удержал его в руках.
3'
Плохо сыграл Мартелла Бруно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Кристофоро Себастьян
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кротоне
Фиорентина
97.7% (172)
Ничья:
1.1% (2)
Кротоне
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
42.6% (75)
Фиорентина:
26.1% (46)
Фиорентина:
17.6% (31)
Фиорентина:
6.8% (12)
Фиорентина:
2.8% (5)
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