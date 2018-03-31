Стадион: Луиджи Феррарис
0:0
6' Не забитый пенальтиЛападула Джанлука
29' Красная карточкаВикари Франческо
1:0
30' ПенальтиЛападула Джанлука
37' Желтая карточкаРигони Лука
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
48'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Лападула Джанлука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фелипе Диас
47'
47'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
45'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Ригони Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой слева.
44'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Лападула Джанлука из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает пас партнеру.
43'
43'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
43'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Антенуччи Мирко
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Выглядело как неплохой момент. Лашальт Диего из команды Дженоа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
38'
38'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
37'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Коста Филиппо
36'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Луис Эвертон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Бертолаччи Андреа нарушает правила. Коста Филиппо пострадал
33'
32'
32'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Г О О О О Л - Лападула Джанлука из команды Дженоа забивает с точки!
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
УДАЛЕНИЕ! - Викари Франческо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
26'
Матч остановлен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
ПЕНАЛЬТИ - Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лападула Джанлука.
25'
ШАНС! Лападула Джанлука вышел один-на-один с голкипером...
25'
Фелипе Диас ошибается в защите.
24'
23'
После дальнего удара, который нанес Антенуччи Мирко мяч отбит вратарем
22'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
20'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
19'
18'
Коста Филиппо нарушает правила. Лазович Дарко пострадал
18'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
16'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
16'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Лазович Дарко из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Хильемарк Оскар нарушает правила. Ционек Тьяго пострадал
14'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
13'
Ционек Тьяго нарушает правила. Бертолаччи Андреа пострадал
12'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
Лападула Джанлука наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
11'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
10'
Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Хорошую попытку сделал Палоски Альберто. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
8'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
8'
Лападула Джанлука из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
7'
Антенуччи Мирко нарушает правила. Бираски Давиде пострадал
7'
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лападула Джанлука взялся за удар, но Мерет Алекс заблокировал его!
5'
ПЕНАЛЬТИ - Мерет Алекс из команды СПАЛ 2013 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Судья свистит. Сполли Николас атаковал сзади соперника. Это Антенуччи Мирко заработал своей команде штрафной
2'
2'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Лаццари Мануэль
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 СПАЛ 2013
Дженоа
82.3% (144)
Ничья:
14.9% (26)
СПАЛ 2013
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
46.9% (82)
2:1 Дженоа:
21.1% (37)
1:1 Ничья:
12% (21)
2:0 Дженоа:
11.4% (20)
3:1 Дженоа:
2.3% (4)
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