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  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:0
Перерыв
СПАЛ 2013
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Лападула Джанлука
29' Красная карточка
Викари Франческо
1:0
30' Пенальти
Лападула Джанлука
37' Желтая карточка
Ригони Лука
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лападула Джанлука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фелипе Диас
47'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Дженоа
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
45'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
44'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ригони Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой слева.
44'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Лападула Джанлука из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает пас партнеру.
43'
Удар от ворот произведет Дженоа
43'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
43'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
41'
Лазович Дарко из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Выглядело как неплохой момент. Лашальт Диего из команды Дженоа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
38'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Коста Филиппо
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Луис Эвертон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
34'
Бертолаччи Андреа нарушает правила. Коста Филиппо пострадал
33'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
32'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Дженоа
32'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Лападула Джанлука из команды Дженоа забивает с точки!
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
УДАЛЕНИЕ! - Викари Франческо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
26'
Матч остановлен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
ПЕНАЛЬТИ - Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лападула Джанлука.
25'
ШАНС! Лападула Джанлука вышел один-на-один с голкипером...
25'
Фелипе Диас ошибается в защите.
24'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
После дальнего удара, который нанес Антенуччи Мирко мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
Фол, нарушение
20'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
19'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Коста Филиппо нарушает правила. Лазович Дарко пострадал
18'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
16'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
16'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Лазович Дарко из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
14'
Хильемарк Оскар нарушает правила. Ционек Тьяго пострадал
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
13'
Ционек Тьяго нарушает правила. Бертолаччи Андреа пострадал
12'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
12'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
11'
Лападула Джанлука наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
11'
Ригони Лука из команды Дженоа подал угловой справа.
10'
Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Хорошую попытку сделал Палоски Альберто. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
8'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
8'
Лападула Джанлука из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Антенуччи Мирко нарушает правила. Бираски Давиде пострадал
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
6'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лападула Джанлука взялся за удар, но Мерет Алекс заблокировал его!
Фол, нарушение
5'
ПЕНАЛЬТИ - Мерет Алекс из команды СПАЛ 2013 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Сполли Николас атаковал сзади соперника. Это Антенуччи Мирко заработал своей команде штрафной
2'
Удар от ворот произведет Дженоа
2'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 СПАЛ 2013
Дженоа
82.3% (144)
Ничья:
14.9% (26)
СПАЛ 2013
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
46.9% (82)
Дженоа:
21.1% (37)
Ничья:
12% (21)
Дженоа:
11.4% (20)
Дженоа:
2.3% (4)
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