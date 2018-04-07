  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:1
Конец матча
Пескара
0'
20' Желтая карточка
Кода Андреа
1:0
24' Гол
Коронадо Игор
1:1
39' Гол
Вальцания Лука
1:1
79' Не забитый пенальти
Бругман Гастон
82' Желтая карточка
Яяло Мато
84' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Бальцано Антонио выходит на его замену.
85'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
81'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.

Описание гола
79'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бругман Гастон пробил пенальти, но не смог забить!
77'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
76'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Jose Machin выходит на его замену.
57'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация