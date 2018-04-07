- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ренцо Барбера
20' Желтая карточкаКода Андреа
1:0
24' ГолКоронадо Игор
1:1
39' ГолВальцания Лука
1:1
79' Не забитый пенальтиБругман Гастон
82' Желтая карточкаЯяло Мато
84' Желтая карточкаГнаоре Эдди
|
20'
24'
1:0
39'
1:1
79'
1:1
82'
84'
Состав команд
18
Чочев
Ивайло
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 10 Фалько Филиппо Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 26 Jose Machin
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
Пескара (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Палермо
Пескара
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Бальцано Антонио выходит на его замену.
85'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
84'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
82'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
81'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
79'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бругман Гастон пробил пенальти, но не смог забить!
77'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
76'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Jose Machin выходит на его замену.
57'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
20'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация