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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
3' ГолМоначелло Гаетано
29' Желтая карточкаMaodo Mbaye
44' Желтая карточкаБроско Риккардо
2:0
45' ГолМенгони Андреа
60' Желтая карточкаLuca Verna
62' Желтая карточкаМенгони Андреа
|
3'
1:0
29'
44'
45'
2:0
60'
62'
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
14
Vasile
Mogos
27
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Карпи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 24 Maodo Mbaye Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капела Анибал Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 12 Matteo Brunelli
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Luigi Palumbo
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Асколи
Карпи
-
2 Офсайды 6
-
17 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Асколи делает замену. Д'Урсо Кристиан уходит с поля, а Fabio Castellano выходит на его замену.
83'
Карпи делает замену. Броско Риккардо уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
77'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Saber Hraiech выходит на его замену.
66'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
62'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи
60'
Luca Verna получил желтую карточку от судьи
57'
Карпи делает замену. Maodo Mbaye уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Менгони Андреа бьет в цель!
44'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
34'
Асколи делает замену. Giovanni Pinto уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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