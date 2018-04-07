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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:0
Конец матча
Карпи
0'
1:0
3' Гол
Моначелло Гаетано
29' Желтая карточка
Maodo Mbaye
44' Желтая карточка
Броско Риккардо
2:0
45' Гол
Менгони Андреа
60' Желтая карточка
Luca Verna
62' Желтая карточка
Менгони Андреа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Асколи делает замену. Д'Урсо Кристиан уходит с поля, а Fabio Castellano выходит на его замену.
83'
Карпи делает замену. Броско Риккардо уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
77'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Saber Hraiech выходит на его замену.
66'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Менгони Андреа получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
60'
Luca Verna получил желтую карточку от судьи
57'
Карпи делает замену. Maodo Mbaye уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Менгони Андреа бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
34'
Асколи делает замену. Giovanni Pinto уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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