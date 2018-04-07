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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
0:4
Конец матча
Фоджа
0'
0:1
32' Гол
Крагль Оливер
0:2
34' Гол
Fabio Mazzeo
0:3
43' Гол
Никастро Франческо
0:4
61' Гол
Замбелли Марко
77' Желтая карточка
Cristian Agnelli
84' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
90' Желтая карточка
Michele Cavion
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
81'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
75'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.

73'
Кремонезе делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
68'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Kyllan Rame выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Замбелли Марко бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Камара Абел выходит на его замену.
46'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Никастро Франческо бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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