- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Джованни Цини
0:1
32' ГолКрагль Оливер
0:2
34' ГолFabio Mazzeo
0:3
43' ГолНикастро Франческо
0:4
61' ГолЗамбелли Марко
77' Желтая карточкаCristian Agnelli
84' Желтая карточкаКампорезе Микеле
90' Желтая карточкаMichele Cavion
|
32'
0:1
34'
0:2
43'
0:3
61'
0:4
77'
84'
90'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 13 Замбелли Марко Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 34 Giuseppe Lanzetta
- 29 Kyllan Rame
- 3 Giuseppe Figliomeni
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Фоджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе
Фоджа
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
84'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
81'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
77'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
75'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
73'
Кремонезе делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
68'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Kyllan Rame выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Замбелли Марко бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Камара Абел выходит на его замену.
46'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Никастро Франческо бьет в цель!
34'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация