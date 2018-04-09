  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
2:0
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
26' Гол
Luigi Castaldo I
28' Желтая карточка
Christian Kouan
33' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
2:0
57' Гол
Luigi Castaldo I
61' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
69' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90' Желтая карточка
Леццерини Лука
90'+8
Дополнительное время
93'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Ваюши Армандо выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Леццерини Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
68'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
64'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.

62'
Авеллино делает замену. Nicola Falasco уходит с поля, а Маркицца Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
55'
Авеллино делает замену. Д'Анджело Анджело уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
50'
Перуджа делает замену. Christian Kouan уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Ди Кармине Самуэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Christian Kouan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация