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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
1:0
26' ГолLuigi Castaldo I
28' Желтая карточкаChristian Kouan
33' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
2:0
57' ГолLuigi Castaldo I
61' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
69' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
90' Желтая карточкаЛеццерини Лука
|
26'
1:0
28'
57'
2:0
69'
90'
Состав команд
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 28 Alessio Pozzi
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 28 Christian Kouan Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 24 Деллафьоре Паоло Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
Перуджа (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Перуджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Авеллино
Перуджа
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|34
|15
|8
|11
|56 - 44
|53
|7.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|8.
|Венеция
|34
|12
|14
|8
|42 - 34
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|34
|10
|11
|13
|34 - 41
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|34
|10
|9
|15
|36 - 40
|39
|16.
|Авеллино
|34
|9
|12
|13
|44 - 50
|39
|17.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|18.
|Чезена
|34
|8
|13
|13
|48 - 56
|37
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Виртус Энтелла
|34
|8
|12
|14
|35 - 45
|36
|21.
|Про Верчелли
|34
|6
|13
|15
|36 - 53
|31
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Дополнительное время
93'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Ваюши Армандо выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Леццерини Лука получил желтую карточку от судьи
69'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
68'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
64'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
62'
Авеллино делает замену. Nicola Falasco уходит с поля, а Маркицца Риккардо выходит на его замену.
61'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
55'
Авеллино делает замену. Д'Анджело Анджело уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
50'
Перуджа делает замену. Christian Kouan уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Ди Кармине Самуэль получил желтую карточку от судьи
28'
Christian Kouan получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Luigi Castaldo бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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