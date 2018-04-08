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Стадион: Дино Мануцци
3:0
Конец матча
1:0
3' ГолКупиш Томаш
2:0
18' ГолСкьявоне Андреа
44' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
3:0
50' ГолДаль Монте Никола
51' Желтая карточкаДаль Монте Никола
75' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
|
3'
1:0
18'
2:0
44'
50'
3:0
75'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 20 Купиш Томаш Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 7 Фацци Николо Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 3 Tommaso Ceccacci
- 23 Moussa Ndiaye
- 25 Lorenzo Babbi
- Главный тренер: Драго Массимо
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 12 Samuelle Massolo
- 26 Michele Currarino
- 11 Simone Icardi
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Чезена
Виртус Энтелла
-
0 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|8.
|Венеция
|34
|12
|14
|8
|42 - 34
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|34
|10
|11
|13
|34 - 41
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|34
|10
|9
|15
|36 - 40
|39
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Чезена
|34
|8
|13
|13
|48 - 56
|37
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Виртус Энтелла
|34
|8
|12
|14
|35 - 45
|36
|21.
|Про Верчелли
|34
|6
|13
|15
|36 - 53
|31
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Чезена делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
75'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
70'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
65'
Виртус Энтелла делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Ллуллаку Аздрен выходит на его замену.
65'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Кашоне Эммануэль выходит на его замену.
51'
Даль Монте Никола получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Даль Монте Никола бьет в цель!
46'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
36'
Виртус Энтелла делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Manuel Di Paola выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Скьявоне Андреа бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Купиш Томаш бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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