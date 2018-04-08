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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
3:0
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
1:0
3' Гол
Купиш Томаш
2:0
18' Гол
Скьявоне Андреа
44' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
3:0
50' Гол
Даль Монте Никола
51' Желтая карточка
Даль Монте Никола
75' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Чезена делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
70'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
65'
Виртус Энтелла делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Ллуллаку Аздрен выходит на его замену.
65'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Кашоне Эммануэль выходит на его замену.

Желтая карточка
51'
Даль Монте Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Даль Монте Никола бьет в цель!
46'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
36'
Виртус Энтелла делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Manuel Di Paola выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Скьявоне Андреа бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Купиш Томаш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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