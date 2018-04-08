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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
24' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
0:1
34' ГолКараччоло Андреа
64' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
|
34'
0:1
Состав команд
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 8 Evans Soligo
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 30 Фурлан Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 5 Mattia Viviani
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция Серия B
Венеция
Брешия
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|8.
|Венеция
|0:1
|34
|12
|14
|8
|41 - 33
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|1:0
|34
|10
|11
|13
|33 - 40
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
64'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
58'
Венеция делает замену. Брускаджин Маттео уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
58'
Брешия делает замену. Караччоло Андреа уходит с поля, а Торрегросса Эрнесто выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
24'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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