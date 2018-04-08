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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
0:1
Второй тайм: 65'
Брешия
0'
24' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
0:1
34' Гол
Караччоло Андреа
64' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
65'
Второй тайм
Желтая карточка
64'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
58'
Венеция делает замену. Брускаджин Маттео уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
58'
Брешия делает замену. Караччоло Андреа уходит с поля, а Торрегросса Эрнесто выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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