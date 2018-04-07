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Стадион: Альберто Пиччи
1:0
16' ГолLopez Walter II
1:1
72' ГолПью Алессандро
90' Желтая карточкаКрунич Раде
|
16'
1:0
72'
1:1
90'
Состав команд
42
Аммари
Нажиб
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 20 Палладино Раффаэле Полузащитник
- 32 Samuele Mulattieri
- 15 Gabriele Corbo
- 9 Francesco Forte I
- 17 Theophilus Awua
- 18 Alberto De Francesco
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Эмполи 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 24 Бульо Давиде Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 29 Andrea Zini
- 34 Marco Imperiale
- 99 Simone Canestrelli
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
Эмполи (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
Последние игры между собой
Специя
Эмполи
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Унтерзее Жоэль выходит на его замену.
90'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
82'
Эмполи делает замену. Пью Алессандро уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
80'
Специя делает замену. Аммари Нажиб уходит с поля, а Палладино Раффаэле выходит на его замену.
78'
Специя делает замену. Вальтер Лопес уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Пью Алессандро бьет в цель!
67'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
55'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Вальтер Лопес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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