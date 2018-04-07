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  5. Серия B
Стадион:
Специя
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
16' Гол
Lopez Walter II
1:1
72' Гол
Пью Алессандро
90' Желтая карточка
Крунич Раде
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Унтерзее Жоэль выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
82'
Эмполи делает замену. Пью Алессандро уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
80'
Специя делает замену. Аммари Нажиб уходит с поля, а Палладино Раффаэле выходит на его замену.
78'
Специя делает замену. Вальтер Лопес уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.

Описание гола
72'
Г О О О О Л - Пью Алессандро бьет в цель!
67'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
55'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Вальтер Лопес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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