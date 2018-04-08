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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
0:0
Конец матча
Новара
0'
40' Желтая карточка
Казарини Федерико
61' Желтая карточка
Маньеро Риккардо
66' Желтая карточка
Маммарелла Карло
74' Желтая карточка
Помпеу Роналдо
80' Желтая карточка
Джидайи Виллиам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
85'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Джидайи Виллиам получил желтую карточку от судьи
76'
Новара делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Македа Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Помпеу Роналдо получил желтую карточку от судьи

71'
Новара делает замену. Шаудоне Даниэле уходит с поля, а Сансоне Джанлука выходит на его замену.
69'
Про Верчелли делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Маммарелла Карло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Маньеро Риккардо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
21'
Про Верчелли делает замену. Бергамелли Дарио уходит с поля, а Берра Филиппо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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