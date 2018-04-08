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Стадион: Сильвио Пиола
0:0
Конец матча
40' Желтая карточкаКазарини Федерико
61' Желтая карточкаМаньеро Риккардо
66' Желтая карточкаМаммарелла Карло
74' Желтая карточкаПомпеу Роналдо
80' Желтая карточкаДжидайи Виллиам
|
61'
66'
74'
80'
Состав команд
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 6 Алькибиаде Раффаэле Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Новара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 23 Marco Moscati Нападающий
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 32 Davide Bove
- 29 Filippo Nardi
- 14 Mustafa Beye
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
Новара (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Новара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли Серия B
- 12.03.2017 Новара 0:0 Про Верчелли Серия B
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара Серия B
- 26.02.2016 Новара 1:1 Про Верчелли Серия B
- 10.10.2015 Про Верчелли 0:1 Новара Серия B
- 11.05.2013 Про Верчелли 1:2 Новара Серия B
- 23.12.2012 Новара 2:0 Про Верчелли Серия B
Про Верчелли
Новара
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|8.
|Венеция
|34
|12
|14
|8
|42 - 34
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|34
|10
|11
|13
|34 - 41
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|34
|10
|9
|15
|36 - 40
|39
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Чезена
|34
|8
|13
|13
|48 - 56
|37
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Виртус Энтелла
|34
|8
|12
|14
|35 - 45
|36
|21.
|Про Верчелли
|34
|6
|13
|15
|36 - 53
|31
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
85'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.
80'
Джидайи Виллиам получил желтую карточку от судьи
76'
Новара делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Македа Федерико выходит на его замену.
74'
Помпеу Роналдо получил желтую карточку от судьи
71'
Новара делает замену. Шаудоне Даниэле уходит с поля, а Сансоне Джанлука выходит на его замену.
69'
Про Верчелли делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
66'
Маммарелла Карло получил желтую карточку от судьи
61'
Маньеро Риккардо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
21'
Про Верчелли делает замену. Бергамелли Дарио уходит с поля, а Берра Филиппо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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