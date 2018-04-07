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Стадион: Сан Никола
1:1
Конец матча
1:0
21' ГолХендерсон Лиам
32' Желтая карточкаДьомбер Норберт
42' Желтая карточкаОджер Мозес
1:1
58' ГолTiago Casasola
62' Желтая карточкаВитале Луиджи
67' Желтая карточкаЙоколано Симоне
83' Желтая карточкаМинала Джозеф
|
21'
1:0
32'
42'
58'
1:1
62'
67'
83'
Состав команд
19
Балковец
Юре
17
Марроне
Лука
23
Оджер
Мозес
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 19 Балковец Юре Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 27 Matteo Ricci II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Бари
Салернитана
-
4 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
83'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
82'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Скьяви Раффаэле выходит на его замену.
74'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
70'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.
67'
Йоколано Симоне получил желтую карточку от судьи
62'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
46'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Синьорелли Франко уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
32'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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