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  5. Серия B
Стадион:
Бари
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
21' Гол
Хендерсон Лиам
32' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
42' Желтая карточка
Оджер Мозес
1:1
58' Гол
Tiago Casasola
62' Желтая карточка
Витале Луиджи
67' Желтая карточка
Йоколано Симоне
83' Желтая карточка
Минала Джозеф
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
82'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Скьяви Раффаэле выходит на его замену.
74'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
70'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Йоколано Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Tiago Casasola бьет в цель!
46'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Синьорелли Франко уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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