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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Тернана
5:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
15' Пенальти
Йори Мануэль
1:1
18' Гол
Монтальто Адриано
2:1
24' Гол
Синьори Франческо
27' Желтая карточка
Скалья Филиппо
35' Желтая карточка
Синьори Франческо
37' Вторая желтая карточка
Скалья Филиппо
46' Желтая карточка
Синьорини Андреа
49' Желтая карточка
Гаспаретто Даниэле
51' Красная карточка
Amedeo Benedetti
3:1
54' Пенальти
Тремолада Лука
4:1
60' Гол
Тремолада Лука
5:1
67' Гол
Тремолада Лука
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
70'
Тернана делает замену. Alessandro Favalli уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
62'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Лора Филиппо выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!

55'
Тернана делает замену. Синьори Франческо уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Тремолада Лука из команды Тернана забивает с точки!
51'
УДАЛЕНИЕ! - Amedeo Benedetti увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
49'
Гаспаретто Даниэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
37'
Скалья Филиппо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
35'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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