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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Либеро Либерати
5:1
Конец матча
0:1
15' ПенальтиЙори Мануэль
1:1
18' ГолМонтальто Адриано
2:1
24' ГолСиньори Франческо
27' Желтая карточкаСкалья Филиппо
35' Желтая карточкаСиньори Франческо
37' Вторая желтая карточкаСкалья Филиппо
46' Желтая карточкаСиньорини Андреа
49' Желтая карточкаГаспаретто Даниэле
51' Красная карточкаAmedeo Benedetti
3:1
54' ПенальтиТремолада Лука
4:1
60' ГолТремолада Лука
5:1
67' ГолТремолада Лука
|
15'
0:1
18'
1:1
24'
2:1
27'
37'
46'
51'
54'
3:1
60'
4:1
67'
5:1
Состав команд
22
Сала
Андреа
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 13 Johad Ferretti Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана Серия B
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла Серия B
- 03.09.2016 Читтаделла 2:0 Тернана Серия B
- 29.03.2015 Читтаделла 0:0 Тернана Серия B
- 01.11.2014 Тернана 1:1 Читтаделла Серия B
- 01.02.2014 Тернана 2:1 Читтаделла Серия B
- 31.08.2013 Читтаделла 2:2 Тернана Серия B
- 02.03.2013 Читтаделла 1:0 Тернана Серия B
- 06.10.2012 Тернана 3:1 Читтаделла Серия B
- 18.08.2012 Читтаделла 1:0 Тернана Кубок Италии
- 13.04.2008 Читтаделла 1:1 Тернана Серия C1 A
- 12.12.2007 Тернана 1:2 Читтаделла Серия C1 A
Тернана
Читтаделла
-
7 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
70'
Тернана делает замену. Alessandro Favalli уходит с поля, а Риджионе Микеле выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
62'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Лора Филиппо выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
55'
Тернана делает замену. Синьори Франческо уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Тремолада Лука из команды Тернана забивает с точки!
51'
УДАЛЕНИЕ! - Amedeo Benedetti увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
49'
Гаспаретто Даниэле получил желтую карточку от судьи
46'
Синьорини Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
37'
Скалья Филиппо получает вторую желтую карточку. Удаление.
35'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
27'
Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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