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Стадион: Эннио Тардини
10' Желтая карточкаБригенти Николо
0:0
11' Не забитый пенальтиКалайо Эмануэле
1:0
20' ГолДи Гаудио Антонио
2:0
37' ГолДи Гаудио Антонио
52' Желтая карточкаЧано Камилло
79' Желтая карточкаAntonio Junior Vacca
|
10'
11'
0:0
20'
1:0
37'
2:0
52'
Состав команд
33
Дези
Якопо
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
20
Читро
Никола
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 22 Michele Nardi
- 14 Marco Frediani
- 35 Andrea Dini
- 16 Armando Anastasio
- Главный тренер: Донадони Роберто
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 20 Читро Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Парма
Фрозиноне
-
1 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|34
|16
|8
|10
|48 - 33
|56
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|7.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|8.
|Читтаделла
|34
|14
|8
|12
|48 - 43
|50
|9.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|10.
|Фоджа
|34
|13
|7
|14
|53 - 57
|46
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Асколи
|34
|9
|9
|16
|33 - 51
|36
|20.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Лукарелли Алессандро выходит на его замену.
79'
Antonio Junior Vacca получил желтую карточку от судьи
76'
Фрозиноне делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Паганини Лука выходит на его замену.
68'
Парма делает замену. Ди Чезаре Валерио уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
67'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Саммарко Паоло выходит на его замену.
52'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
34'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
20'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Калайо Эмануэле пробил пенальти, но не смог забить!
10'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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