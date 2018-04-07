  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Парма
2:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
10' Желтая карточка
Бригенти Николо
0:0
11' Не забитый пенальти
Калайо Эмануэле
1:0
20' Гол
Ди Гаудио Антонио
2:0
37' Гол
Ди Гаудио Антонио
52' Желтая карточка
Чано Камилло
79' Желтая карточка
Antonio Junior Vacca
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Лукарелли Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Antonio Junior Vacca получил желтую карточку от судьи
76'
Фрозиноне делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Паганини Лука выходит на его замену.
68'
Парма делает замену. Ди Чезаре Валерио уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
67'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Саммарко Паоло выходит на его замену.

Желтая карточка
52'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
34'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
Описание гола
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Калайо Эмануэле пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
10'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация