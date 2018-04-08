Стадион: Дачия-Арена
1:0
13' ГолЛасанья Кевин
1:1
27' ГолИммобиле Чиро
1:2
37' ГолАльберто Луис
75' Желтая карточкаКайседо Фелипе
Второй тайм
90'
Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Мурджа Алессандро коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
89'
Какой промах! Янкто Якуб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
89'
Ласанья Кевин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
89'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Шанс! Габаррон Патрисио из команды Лацио пробил головой, но мимо
88'
88'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
88'
Судья сигнализирует, что Ингельссон Сванте из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
88'
87'
Мурджа Алессандро коснулся мяча рукой.
87'
86'
Стрюгер-Ларсен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Балич Андрия коснулся мяча рукой.
84'
Андерсон Фелипе наказан за толчок Стрюгер-Ларсен Йенс
83'
Данило Ларанжера наказан за толчок Лукас Лейва
83'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
83'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ласанья Кевин из команды Удинезе подал угловой слева.
82'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
81'
Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде
81'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
79'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой слева.
79'
Бицарри Альбано отбил мяч на угловой после удара Марусич Адам из штрафной площади.
77'
Мурджа Алессандро из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
77'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
76'
76'
Ласанья Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Андерсон Фелипе грубо играет против соперника. Пострадал Балич Андрия
75'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Стракоша Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
74'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
72'
Тактическая замена. Аднан Али уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
72'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
72'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
71'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет в стеночку с партнером по команде. Милинкович-Савич Сергей это был.
71'
71'
Мурджа Алессандро из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
70'
Иммобиле Чиро мяч отрикошетил от ворот
70'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
68'
68'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали
66'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Судья свистит. Лопес Макси атаковал сзади соперника. Это Лукас Лейва заработал своей команде штрафной
65'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
65'
Нюйтинк Брэм выбил мяч подальше от ворот.
64'
64'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Иммобиле Чиро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Каэтано Самир получил травму и заменен. Видмер Сильван выходит на поле.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Каэтано Самир получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
ШАНС! Альберто Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Лопес Макси
57'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Лукас Лейва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Марусич Адам из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Аднан Али наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
49'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
46'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
46'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
42'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
40'
Нюйтинк Брэм выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Отличный пас сделал Иммобиле Чиро из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Отличный командный гол!
37'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Альберто Луис изменил счет на табло!
37'
36'
Данило Ларанжера выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Безумный фол. Луис Фелипе грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Макси
35'
35'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Аднан Али
32'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
32'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья свистит. Лопес Макси атаковал сзади соперника. Это Марусич Адам заработал своей команде штрафной
31'
30'
Барак Антонин из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ласанья Кевин из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
30'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Лулич Сенад ошибается в защите.
29'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
29'
Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
27'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
27'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
26'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
25'
Аднан Али мяч отрикошетил от ворот
24'
Балич Андрия из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
24'
Лопес Макси из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Нюйтинк Брэм не смог попасть в створ ударом издали
23'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Бицарри Альбано из команды Удинезе сделал отличный сейв!
22'
Так близко к голу! Лукас Лейва имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бицарри Альбано!
21'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
21'
Аднан Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Марусич Адам мяч отрикошетил от ворот
19'
19'
19'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Лукас Лейва выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
18'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
Аднан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Отличный гол забил Ласанья Кевин
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ласанья Кевин из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
12'
11'
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Янкто Якуб из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
11'
Выглядело как неплохой момент. Ласанья Кевин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Лопес Макси пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
8'
7'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
7'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
6'
6'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
6'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хорошую попытку сделал Ласанья Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лацио
Удинезе
5.2% (9)
Ничья:
17.3% (30)
Лацио
77.5% (134)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
49.7% (86)
1:1 Ничья:
13.3% (23)
0:1 Лацио:
12.1% (21)
0:2 Лацио:
9.2% (16)
2:1 Удинезе:
4.6% (8)
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