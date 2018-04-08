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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
1:2
Второй тайм: 90+'
Лацио
0'
1:0
13' Гол
Ласанья Кевин
1:1
27' Гол
Иммобиле Чиро
1:2
37' Гол
Альберто Луис
75' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
90'+4
Второй тайм
90'
Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Мурджа Алессандро коснулся мяча рукой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Удар от ворот произведет Лацио
89'
Какой промах! Янкто Якуб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
89'
Ласанья Кевин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
89'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Удинезе
88'
Шанс! Габаррон Патрисио из команды Лацио пробил головой, но мимо
88'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
88'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ингельссон Сванте из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
88'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Мурджа Алессандро коснулся мяча рукой.
87'
Удар от ворот произведет Лацио
86'
Стрюгер-Ларсен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
85'
Балич Андрия коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
83'
Данило Ларанжера наказан за толчок Лукас Лейва
83'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
83'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Ласанья Кевин из команды Удинезе подал угловой слева.
82'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
Офсайд
81'
Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде
81'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой слева.
79'
Бицарри Альбано отбил мяч на угловой после удара Марусич Адам из штрафной площади.
77'
Мурджа Алессандро из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
77'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
76'
Удар от ворот произведет Лацио
76'
Ласанья Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
75'
Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Андерсон Фелипе грубо играет против соперника. Пострадал Балич Андрия
75'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Стракоша Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
74'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
74'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Аднан Али уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
72'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
72'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
71'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет в стеночку с партнером по команде. Милинкович-Савич Сергей это был.
71'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Мурджа Алессандро из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
70'
Иммобиле Чиро мяч отрикошетил от ворот
70'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Удинезе
66'
Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали
66'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Лопес Макси атаковал сзади соперника. Это Лукас Лейва заработал своей команде штрафной
65'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
65'
Нюйтинк Брэм выбил мяч подальше от ворот.
64'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Иммобиле Чиро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
62'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
62'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
62'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Лацио
61'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Каэтано Самир получил травму и заменен. Видмер Сильван выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Каэтано Самир получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
ШАНС! Альберто Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Лопес Макси
57'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Удинезе
56'
Лукас Лейва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
55'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Марусич Адам из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Лацио
49'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
46'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Удар от ворот произведет Удинезе
46'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
40'
Нюйтинк Брэм выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Отличный пас сделал Иммобиле Чиро из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Отличный командный гол!
37'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Альберто Луис изменил счет на табло!
37'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
36'
Данило Ларанжера выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Луис Фелипе грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Макси
35'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Аднан Али
32'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
32'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Лопес Макси атаковал сзади соперника. Это Марусич Адам заработал своей команде штрафной
31'
Удар от ворот произведет Лацио
Угловой
30'
Барак Антонин из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ласанья Кевин из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
30'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Лулич Сенад ошибается в защите.
Угловой
29'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
29'
Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
27'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
27'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
26'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Удар от ворот произведет Лацио
25'
Аднан Али мяч отрикошетил от ворот
Угловой
24'
Балич Андрия из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
24'
Лопес Макси из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Ласанья Кевин из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет Лацио
23'
Нюйтинк Брэм не смог попасть в створ ударом издали
23'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Бицарри Альбано из команды Удинезе сделал отличный сейв!
22'
Так близко к голу! Лукас Лейва имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бицарри Альбано!
Угловой
21'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
Травма, повреждение
21'
Аднан Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Марусич Адам мяч отрикошетил от ворот
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
19'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
19'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
Лукас Лейва выбил мяч подальше от ворот.
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
18'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
18'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
17'
Аднан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Отличный гол забил Ласанья Кевин
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ласанья Кевин из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
13'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
12'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Лацио
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Янкто Якуб из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
11'
Выглядело как неплохой момент. Ласанья Кевин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Лопес Макси из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Лопес Макси пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
8'
Удар от ворот произведет Лацио
7'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
7'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
6'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хорошую попытку сделал Ласанья Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лацио
Удинезе
5.2% (9)
Ничья:
17.3% (30)
Лацио
77.5% (134)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
49.7% (86)
Ничья:
13.3% (23)
Лацио:
12.1% (21)
Лацио:
9.2% (16)
Удинезе:
4.6% (8)
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