Стадион: Эцио Шида
1:0
25' ГолСими Нванкво
42' Желтая карточкаТоросидис Василис
44' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
48' Желтая карточкаКапуано Марко
Второй тайм
64'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
63'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Безумный фол. Риччи Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Торосидис Василис
63'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
61'
Судья свистит. Мандрагора Роландо атаковал сзади соперника. Это Торосидис Василис заработал своей команде штрафной
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
60'
Шанс! Масина Адам из команды Болонья пробил головой, но мимо
60'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
58'
Верди Симоне наказан за толчок Стоян Адриан
58'
Сими Нванкво наказан за толчок Де Майо Себастьян
57'
57'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
56'
56'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Сими Нванкво из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Масина Адам наказан за толчок Чеккерини Федерико
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Масина Адам из команды Болонья делает пас партнеру.
52'
Торосидис Василис из команды Болонья делает пас партнеру.
52'
Торосидис Василис из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
51'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
50'
50'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Отличные скиллы показывает Сими Нванкво, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Капуано Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Капуано Марко наказан за толчок Пульгар Эрик
46'
Тактическая замена. Донса Годфред уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
46'
Сими Нванкво из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
46'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Ди Франческо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Мандрагора Роландо
44'
43'
Судья сигнализирует, что Сими Нванкво из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
43'
43'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Рефери не любит споров - именно за это Торосидис Василис сейчас получил желтую
42'
Судья сигнализирует, что Торосидис Василис из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
41'
41'
41'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Хеландер Филип наказан за толчок Сими Нванкво
38'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пульгар Эрик из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
37'
Сими Нванкво наказан за толчок Хеландер Филип
37'
36'
36'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
34'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
33'
32'
Верди Симоне из команды Болонья играет слишком грубо. Риччи Федерико оказался на газоне.
32'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Донса Годфред из команды Болонья играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
28'
28'
28'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Капуано Марко выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
25'
Стоян Адриан сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Сими Нванкво классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный кросс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
25'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
25'
Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
24'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
24'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
24'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Хеландер Филип из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кордац Алекс пострадал.
22'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
22'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
22'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Риччи Федерико наказан за толчок Поли Андреа
21'
Плохо сыграл Барберис Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
20'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
20'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Кордац Алекс сделал классный сейв. Угловой
19'
Тротта Марселло наказан за толчок Пульгар Эрик
18'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
17'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
16'
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
15'
Миранте Антонио не дал случится голу! Риччи Федерико должен был забивать, но Миранте Антонио сделал отличный сейв
15'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает пас партнеру.
15'
15'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Барберис Андреа из команды Кротоне играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
11'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тротта Марселло из команды Кротоне подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Хороший удар издали нанес Тротта Марселло, но отличный сейв сделал Миранте Антонио. Угловой.
10'
Пульгар Эрик из команды Болонья вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сими Нванкво не пострадал и надо продолжать игру!
9'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
9'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
7'
7'
Удар от ворот произведет Болонья
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Хеландер Филип из команды Болонья играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
5'
4'
4'
Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
ШАНС! Ди Франческо Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
2'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Болонья
Кротоне
31.4% (55)
Ничья:
37.1% (65)
Болонья
31.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (57)
1:2 Болонья:
20.6% (36)
1:0 Кротоне:
17.7% (31)
2:1 Кротоне:
11.4% (20)
0:1 Болонья:
9.1% (16)
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