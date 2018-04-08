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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кротоне
1:0
Второй тайм: 64'
Болонья
0'
1:0
25' Гол
Сими Нванкво
42' Желтая карточка
Торосидис Василис
44' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
48' Желтая карточка
Капуано Марко
64'
Второй тайм
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
63'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Риччи Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Торосидис Василис
63'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Мандрагора Роландо атаковал сзади соперника. Это Торосидис Василис заработал своей команде штрафной
61'
Удар от ворот произведет Кротоне
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
60'
Шанс! Масина Адам из команды Болонья пробил головой, но мимо
60'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Верди Симоне наказан за толчок Стоян Адриан
Фол, нарушение
58'
Сими Нванкво наказан за толчок Де Майо Себастьян
57'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
56'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Сими Нванкво из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
55'
Масина Адам наказан за толчок Чеккерини Федерико
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Масина Адам из команды Болонья делает пас партнеру.
52'
Торосидис Василис из команды Болонья делает пас партнеру.
52'
Торосидис Василис из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
51'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
50'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Сими Нванкво нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Отличные скиллы показывает Сими Нванкво, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Кротоне
49'
Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
48'
Капуано Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Капуано Марко наказан за толчок Пульгар Эрик
46'
Тактическая замена. Донса Годфред уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Тротта Марселло из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
46'
Сими Нванкво из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
46'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
44'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Ди Франческо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Мандрагора Роландо
44'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сими Нванкво из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
43'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
43'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Рефери не любит споров - именно за это Торосидис Василис сейчас получил желтую
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Торосидис Василис из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
41'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
40'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
39'
Хеландер Филип наказан за толчок Сими Нванкво
38'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пульгар Эрик из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
37'
Сими Нванкво наказан за толчок Хеландер Филип
37'
Удар от ворот произведет Кротоне
36'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
36'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
34'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
34'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
33'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Верди Симоне из команды Болонья играет слишком грубо. Риччи Федерико оказался на газоне.
32'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
30'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
30'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Донса Годфред из команды Болонья играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Капуано Марко выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
25'
Стоян Адриан сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Сими Нванкво классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный кросс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
25'
Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
24'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
24'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Хеландер Филип из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Кордац Алекс пострадал.
22'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
22'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
22'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Риччи Федерико наказан за толчок Поли Андреа
21'
Плохо сыграл Барберис Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
20'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
20'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Кордац Алекс сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
19'
Тротта Марселло наказан за толчок Пульгар Эрик
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
Фол, нарушение
17'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
16'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
15'
Миранте Антонио не дал случится голу! Риччи Федерико должен был забивать, но Миранте Антонио сделал отличный сейв
15'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает пас партнеру.
15'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
14'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
Фол, нарушение
13'
Барберис Андреа из команды Кротоне играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
11'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Тротта Марселло из команды Кротоне подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Хороший удар издали нанес Тротта Марселло, но отличный сейв сделал Миранте Антонио. Угловой.
Фол, нарушение
10'
Пульгар Эрик из команды Болонья вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сими Нванкво не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
9'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
7'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Болонья
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
5'
Хеландер Филип из команды Болонья играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
5'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Кротоне
4'
Паласио Родриго из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Кротоне
3'
ШАНС! Ди Франческо Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
2'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Болонья
Кротоне
31.4% (55)
Ничья:
37.1% (65)
Болонья
31.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (57)
Болонья:
20.6% (36)
Кротоне:
17.7% (31)
Кротоне:
11.4% (20)
Болонья:
9.1% (16)
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