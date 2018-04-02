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Стадион:
Беневенто
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Беневенто - Ювентус
Беневенто
2.5% (2)
Ничья:
1.3% (1)
Ювентус
96.2% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
40.5% (32)
Ювентус:
19% (15)
Ювентус:
17.7% (14)
Ювентус:
7.6% (6)
Ювентус:
7.6% (6)
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