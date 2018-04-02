Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Ювентус

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Стадион: Чиро Вигорито
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +4 =1 -15)
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|70 - 16
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|64 - 20
|74
|3.
|Рома
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|50 - 24
|60
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|50 - 21
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|73 - 39
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|42 - 35
|51
|7.
|Сампдория
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|50 - 46
|47
|8.
|Аталанта
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|46 - 33
|47
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|45 - 38
|42
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|35 - 42
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|24 - 31
|34
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|3
|17
|38 - 46
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 50
|29
|15.
|Кьево
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 49
|29
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|20 - 50
|29
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|29 - 51
|26
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|28 - 56
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|25 - 62
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|30
|4
|1
|25
|24 - 69
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Беневенто - Ювентус
Беневенто
2.5% (2)
Ничья:
1.3% (1)
Ювентус
96.2% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
40.5% (32)
0:3 Ювентус:
19% (15)
1:2 Ювентус:
17.7% (14)
0:1 Ювентус:
7.6% (6)
1:3 Ювентус:
7.6% (6)
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