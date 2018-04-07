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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 12906
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча
Аталанта
0'
30' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:0
39' Гол
Ционек Тьяго
42' Желтая карточка
Петанья Андреа
54' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
75' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:1
78' Пенальти
Де Рон Мартен
79' Желтая карточка
Куртич Ясмин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12906 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Коста Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Травма, повреждение
93'
Бериша Этрит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
Фол, нарушение
93'
Фелипе Диас наказан за толчок Бериша Этрит
Фол, нарушение
92'
Толой Рафаэл из команды Аталанта играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Аталанта
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Толой Рафаэл
90'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
87'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
87'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
86'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
86'
Musa Barrow нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
85'
Корнелиус Андреас возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
85'
Луис Эвертон наказан за толчок Хатебур Ханс
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Ционек Тьяго заработал фол
83'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
82'
Де Рон Мартен нанес удар чуть мимо. Близко!
81'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Musa Barrow нанес удар издали, а Мерет Алекс отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Де Рон Мартен
80'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
Желтая карточка
79'
Рефери не любит споров - именно за это Куртич Ясмин сейчас получил желтую
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Де Рон Мартен из команды Аталанта забивает с точки!
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Коста Филиппо дергает за футболку соперника (это был Гомес Алехандро) и рефери назначает пенальти!
77'
Матч остановлен
77'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Мерет Алекс не удержал его в руках.
77'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
77'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Вивиани Федерико получил травму и заменен. Луис Эвертон выходит на поле.
Желтая карточка
75'
Рефери не любит споров - именно за это Фройлер Ремо сейчас получил желтую
Фол, нарушение
75'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта играет слишком грубо. Фелипе Диас оказался на газоне.
75'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
74'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
72'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
72'
Кристанте Бриан наказан за толчок Антенуччи Мирко
71'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направляет мяч в штрафную площадку, но Мерет Алекс выбегает и ловит мяч
69'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
69'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Фройлер Ремо наказан за толчок Грасси Альберто
68'
Удар от ворот произведет Аталанта
68'
Тактическая замена. Паломино Хосе уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
68'
Шанс! Фройлер Ремо из команды Аталанта пробил головой, но мимо
68'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.
68'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
66'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
65'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
65'
Лаццари Мануэль возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Вивиани Федерико!
63'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Аталанта
62'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
60'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
59'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
59'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
57'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
56'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
55'
Мазиелло Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
54'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Кристанте Бриан
Офсайд
53'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
52'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Гомес Алехандро нанес удар, мяч был парирован, но Мерет Алекс не удержал его в руках.
49'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Коста Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Вивиани Федерико пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Аталанта
Желтая карточка
42'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Петанья Андреа из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Саламон Бартош заработал фол
41'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Грасси Альберто наказан за толчок Хатебур Ханс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Вивиани Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ционек Тьяго из клуба "СПАЛ 2013" отправил мяч головой в ворота.
39'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
36'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
35'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
33'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
30'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Манчини Джанлука пострадал.
29'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
27'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
26'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Фройлер Ремо из команды Аталанта в офсайде
25'
Близко! Гомес Алехандро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
25'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Аталанта
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
21'
Коста Филиппо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
21'
Отличные скиллы показывает Антенуччи Мирко, обводя своих соперников
20'
После штрафного удара,который нанес Вивиани Федерико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
19'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Вивиани Федерико, но отличный сейв сделал Бериша Этрит. Угловой.
17'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
13'
Удар от ворот произведет Аталанта
13'
Вивиани Федерико не смог попасть в створ ударом издали
13'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Грасси Альберто нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
13'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
6'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
3'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
2'
Мерет Алекс отбил мяч на угловой после удара Госенс Робин из штрафной площади.
2'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:1 Аталанта
СПАЛ 2013
8.6% (15)
Ничья:
23.4% (41)
Аталанта
68% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
30.9% (54)
Аталанта:
23.4% (41)
Ничья:
20.6% (36)
Аталанта:
8% (14)
СПАЛ 2013:
5.1% (9)
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