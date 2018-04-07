Стадион: Паоло Мацца Зрители: 12906
30' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:0
39' ГолЦионек Тьяго
42' Желтая карточкаПетанья Андреа
54' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
75' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:1
78' ПенальтиДе Рон Мартен
79' Желтая карточкаКуртич Ясмин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12906 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Коста Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Бериша Этрит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
93'
Фелипе Диас наказан за толчок Бериша Этрит
92'
Толой Рафаэл из команды Аталанта играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Толой Рафаэл
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
87'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
86'
Musa Barrow нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
85'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Корнелиус Андреас возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Луис Эвертон наказан за толчок Хатебур Ханс
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Ционек Тьяго заработал фол
83'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
Де Рон Мартен нанес удар чуть мимо. Близко!
81'
81'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Musa Barrow нанес удар издали, а Мерет Алекс отбил его обратно в игру!
81'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Де Рон Мартен
80'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
79'
Рефери не любит споров - именно за это Куртич Ясмин сейчас получил желтую
78'
Г О О О О Л - Де Рон Мартен из команды Аталанта забивает с точки!
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Коста Филиппо дергает за футболку соперника (это был Гомес Алехандро) и рефери назначает пенальти!
77'
Матч остановлен
77'
77'
Musa Barrow нанес удар, мяч был парирован, но Мерет Алекс не удержал его в руках.
77'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
77'
77'
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Вивиани Федерико получил травму и заменен. Луис Эвертон выходит на поле.
75'
Рефери не любит споров - именно за это Фройлер Ремо сейчас получил желтую
75'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта играет слишком грубо. Фелипе Диас оказался на газоне.
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
74'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
73'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
72'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Кристанте Бриан наказан за толчок Антенуччи Мирко
71'
71'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направляет мяч в штрафную площадку, но Мерет Алекс выбегает и ловит мяч
69'
69'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
69'
Фройлер Ремо наказан за толчок Грасси Альберто
68'
68'
Тактическая замена. Паломино Хосе уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
68'
Шанс! Фройлер Ремо из команды Аталанта пробил головой, но мимо
68'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.
68'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
66'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
65'
65'
Лаццари Мануэль возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Вивиани Федерико!
63'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
62'
62'
62'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
61'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
60'
60'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
59'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
57'
57'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
56'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
Мазиелло Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Кристанте Бриан
53'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
52'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Гомес Алехандро нанес удар, мяч был парирован, но Мерет Алекс не удержал его в руках.
49'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
48'
46'
46'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
45'
45'
Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Коста Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Вивиани Федерико пострадал.
43'
42'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
42'
Петанья Андреа из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Саламон Бартош заработал фол
41'
40'
Грасси Альберто наказан за толчок Хатебур Ханс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Вивиани Федерико сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ционек Тьяго из клуба "СПАЛ 2013" отправил мяч головой в ворота.
39'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
36'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
35'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
33'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
30'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Манчини Джанлука пострадал.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
28'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
27'
26'
26'
Фройлер Ремо из команды Аталанта в офсайде
25'
Близко! Гомес Алехандро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
23'
22'
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
21'
Коста Филиппо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
21'
Отличные скиллы показывает Антенуччи Мирко, обводя своих соперников
20'
После штрафного удара,который нанес Вивиани Федерико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Судья сигнализирует, что Мазиелло Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
19'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Вивиани Федерико, но отличный сейв сделал Бериша Этрит. Угловой.
17'
15'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
14'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
13'
13'
Вивиани Федерико не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
Грасси Альберто нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
13'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
6'
5'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
3'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
3'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
2'
Мерет Алекс отбил мяч на угловой после удара Госенс Робин из штрафной площади.
2'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:1 Аталанта
СПАЛ 2013
8.6% (15)
Ничья:
23.4% (41)
Аталанта
68% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
30.9% (54)
0:1 Аталанта:
23.4% (41)
1:1 Ничья:
20.6% (36)
0:2 Аталанта:
8% (14)
1:0 СПАЛ 2013:
5.1% (9)
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