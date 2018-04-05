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Наполи
 
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Кьево
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Кьево

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 47 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Кьево
Наполи
93.8% (75)
Ничья:
5% (4)
Кьево
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
53.8% (43)
Наполи:
11.3% (9)
Наполи:
8.8% (7)
Наполи:
8.8% (7)
Наполи:
6.3% (5)
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