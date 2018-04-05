Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Кьево

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
Кьево (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Мантова 0:6 Кьево ТМК
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи Серия A
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево Товарищеские матчи. Клубы
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи Серия A
- 24.09.2016 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 05.03.2016 Наполи 3:1 Кьево Серия A
- 25.10.2015 Кьево 0:1 Наполи Серия A
- 01.02.2015 Кьево 1:2 Наполи Серия A
- 14.09.2014 Наполи 0:1 Кьево Серия A
- 25.01.2014 Наполи 1:1 Кьево Серия A
- 31.08.2013 Кьево 2:4 Наполи Серия A
- 10.03.2013 Кьево 2:0 Наполи Серия A
- 28.10.2012 Наполи 1:0 Кьево Серия A
- 13.02.2012 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 21.09.2011 Кьево 1:0 Наполи Серия A
- 02.02.2011 Кьево 2:0 Наполи Серия A
- 22.09.2010 Наполи 1:3 Кьево Серия A
- 02.05.2010 Кьево 1:2 Наполи Серия A
- 20.12.2009 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 31.05.2009 Наполи 3:0 Кьево Серия A
- 18.01.2009 Кьево 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|70 - 16
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|64 - 20
|74
|3.
|Рома
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|50 - 24
|60
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|50 - 21
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|73 - 39
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|42 - 35
|51
|7.
|Сампдория
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|50 - 46
|47
|8.
|Аталанта
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|46 - 33
|47
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|45 - 38
|42
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|35 - 42
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|24 - 31
|34
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|3
|17
|38 - 46
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 50
|29
|15.
|Кьево
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 49
|29
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|20 - 50
|29
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|29 - 51
|26
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|28 - 56
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|25 - 62
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|30
|4
|1
|25
|24 - 69
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - КьевоДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 47 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Кьево
Наполи
93.8% (75)
Ничья:
5% (4)
Кьево
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
53.8% (43)
3:0 Наполи:
11.3% (9)
3:1 Наполи:
8.8% (7)
2:1 Наполи:
8.8% (7)
1:0 Наполи:
6.3% (5)
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