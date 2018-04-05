Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер Милан

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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
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Торино (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Кальяри 0:4 Торино СA
- 18.03.2018 Торино 1:2 Фиорентина СA
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино Серия A
- 18.03.2017 Торино 2:2 Интер Милан Серия A
- 26.10.2016 Интер Милан 2:1 Торино Серия A
- 03.04.2016 Интер Милан 1:2 Торино Серия A
- 08.11.2015 Торино 0:1 Интер Милан Серия A
- 25.01.2015 Интер Милан 0:1 Торино Серия A
- 31.08.2014 Торино 0:0 Интер Милан Серия A
- 09.03.2014 Интер Милан 1:0 Торино Серия A
- 20.10.2013 Торино 3:3 Интер Милан Серия A
- 27.01.2013 Интер Милан 2:2 Торино Серия A
- 16.09.2012 Торино 0:2 Интер Милан Серия A
- 01.02.2009 Интер Милан 1:1 Торино Серия A
- 21.09.2008 Торино 1:3 Интер Милан Серия A
- 20.04.2008 Торино 0:1 Интер Милан Серия A
- 09.12.2007 Интер Милан 4:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|70 - 16
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|64 - 20
|74
|3.
|Рома
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|50 - 24
|60
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|50 - 21
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|73 - 39
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|42 - 35
|51
|7.
|Сампдория
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|50 - 46
|47
|8.
|Аталанта
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|46 - 33
|47
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|45 - 38
|42
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|35 - 42
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|24 - 31
|34
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|3
|17
|38 - 46
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 50
|29
|15.
|Кьево
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 49
|29
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|20 - 50
|29
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|29 - 51
|26
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|28 - 56
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|25 - 62
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|30
|4
|1
|25
|24 - 69
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 57 минут, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Торино - Интер Милан
Торино
6% (5)
Ничья:
20.5% (17)
Интер Милан
73.5% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
47% (39)
1:1 Ничья:
15.7% (13)
0:1 Интер Милан:
12% (10)
0:2 Интер Милан:
7.2% (6)
2:1 Торино:
4.8% (4)
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