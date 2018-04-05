Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 24.03.2018 Сассуоло 3:0 Бассано Виртус ТМК
- 17.03.2018 Удинезе 1:2 Сассуоло СA
- 11.03.2018 Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 18.02.2018 Болонья 2:1 Сассуоло СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 7
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан Серия A
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан Серия A
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло Серия A
- 11.08.2016 Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 06.03.2016 Сассуоло 2:0 Милан Серия A
- 25.10.2015 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 13.08.2015 Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 17.05.2015 Сассуоло 3:2 Милан Серия A
- 13.01.2015 Милан 2:1 Сассуоло Кубок Италии
- 06.01.2015 Милан 1:2 Сассуоло Серия A
- 18.05.2014 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 12.01.2014 Сассуоло 4:3 Милан Серия A
- 24.07.2013 Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|25
|3
|2
|70 - 16
|78
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|64 - 20
|74
|3.
|Рома
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|50 - 24
|60
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|50 - 21
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|73 - 39
|57
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|42 - 35
|51
|7.
|Сампдория
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|50 - 46
|47
|8.
|Аталанта
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|46 - 33
|47
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|42 - 33
|47
|10.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|45 - 38
|42
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|35 - 42
|35
|12.
|Дженоа
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|24 - 31
|34
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|10
|3
|17
|38 - 46
|33
|14.
|Кальяри
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 50
|29
|15.
|Кьево
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 49
|29
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|20 - 50
|29
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|29 - 51
|26
|18.
|Кротоне
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|28 - 56
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|25 - 62
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|30
|4
|1
|25
|24 - 69
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - СассуолоДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 12 минут, которая состоится 08.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
Милан
93.7% (74)
Ничья:
2.5% (2)
Сассуоло
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
48.1% (38)
2:1 Милан:
21.5% (17)
1:0 Милан:
15.2% (12)
3:0 Милан:
3.8% (3)
1:2 Сассуоло:
2.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация