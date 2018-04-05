  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Милан
 
Позже
Сассуоло
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 12 минут, которая состоится 08.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
Милан
93.7% (74)
Ничья:
2.5% (2)
Сассуоло
3.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
48.1% (38)
Милан:
21.5% (17)
Милан:
15.2% (12)
Милан:
3.8% (3)
Сассуоло:
2.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация