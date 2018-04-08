Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
25' Желтая карточкаФоссати Марко
35' Желтая карточкаСау Марко
1:0
36' ПенальтиРомуло Соуза
60' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
Второй тайм
63'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
62'
Фарес Мохамед пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
62'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
60'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Бьянкетти Маттео грубо играет против соперника. Пострадал Мьянге Сенна
59'
59'
58'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Damir Ceter
58'
Паволетти Леонардо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
58'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой справа.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Матч остановлен
52'
52'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Сукулини Франко рано отмечает, но гол будет отменен!
52'
Фарес Мохамед бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
52'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
51'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Бьянкетти Маттео из команды Верона отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Супрайен Самуэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
Фарес Мохамед наказан за толчок Романья Филиппо
48'
Черчи Алессио из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Черчи Алессио пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
46'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бьянкетти Маттео из команды Верона отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Паволетти Леонардо нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
49'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Супрайен Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
47'
Соперник делает почти голевой пас, но Николас Давид из команды Верона начеку и спасает ситуацию.
47'
47'
46'
Головой пробил Паволетти Леонардо, но голкипер отбил его в поле!
46'
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Николас Давид заработал фол
44'
44'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сау Марко пробил со штрафного прямо в стенку
43'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Фараго Паоло
42'
42'
42'
42'
41'
40'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
39'
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
36'
Г О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает с точки!
36'
ПЕНАЛЬТИ! - Паволетти Леонардо играет рукой в штрафной! Паволетти Леонардо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
35'
Рефери не любит споров - именно за это Сау Марко сейчас получил желтую
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Матч остановлен
33'
32'
Фоссати Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
31'
31'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Судья сигнализирует, что Мьянге Сенна из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
28'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
27'
27'
Роландо Ааронс из команды Верона делает неудачный навес.
27'
Барелла Николо из команды Кальяри пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
26'
Судья сигнализирует, что Роландо Ааронс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
26'
26'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Фоссати Марко грубо играет против соперника. Пострадал Падоин Симоне
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Сукулини Франко пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
23'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
22'
21'
21'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
21'
Падоин Симоне из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
21'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Вукович Ягош из команды Верона поставил подножку. Пострадал Сау Марко
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
Шанс! Фарес Мохамед из команды Верона пробил головой, но мимо
19'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Кастан Леандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
18'
18'
17'
16'
15'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Фоссати Марко пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
15'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
Паволетти Леонардо нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
12'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Ликояннис Хараламбос получил травму и заменен. Мьянге Сенна выходит на поле.
11'
Матч остановлен
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
9'
Сукулини Франко из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ликояннис Хараламбос пострадал.
9'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
7'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ромуло Соуза наказан за толчок Барелла Николо
6'
6'
Шанс! Ионице Артур из команды Кальяри пробил головой, но мимо
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
5'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Падоин Симоне из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Фоссати Марко не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Кальяри
Верона
42.5% (74)
Ничья:
33.3% (58)
Кальяри
24.1% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.6% (48)
2:1 Верона:
21.8% (38)
1:0 Верона:
17.2% (30)
0:1 Кальяри:
13.2% (23)
1:2 Кальяри:
10.3% (18)
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