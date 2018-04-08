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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Верона
1:0
Второй тайм: 63'
Кальяри
0'
25' Желтая карточка
Фоссати Марко
35' Желтая карточка
Сау Марко
1:0
36' Пенальти
Ромуло Соуза
60' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
63'
Второй тайм
63'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
62'
Фарес Мохамед пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
62'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Верона
60'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
60'
Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Бьянкетти Маттео грубо играет против соперника. Пострадал Мьянге Сенна
59'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
58'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Damir Ceter
58'
Паволетти Леонардо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой справа.
Офсайд
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Матч остановлен
52'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
Описание гола
52'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Сукулини Франко рано отмечает, но гол будет отменен!
52'
Фарес Мохамед бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
52'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
51'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Бьянкетти Маттео из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Супрайен Самуэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Фарес Мохамед наказан за толчок Романья Филиппо
48'
Черчи Алессио из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Черчи Алессио пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
46'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бьянкетти Маттео из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Паволетти Леонардо нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
Угловой
49'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Супрайен Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Верона
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
47'
Соперник делает почти голевой пас, но Николас Давид из команды Верона начеку и спасает ситуацию.
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Головой пробил Паволетти Леонардо, но голкипер отбил его в поле!
46'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Николас Давид заработал фол
Угловой
44'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
44'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сау Марко из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
44'
Сау Марко пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
43'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Фараго Паоло
Офсайд
42'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
42'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
42'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
42'
Бьянкетти Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Сау Марко из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ромуло Соуза из команды Верона забивает с точки!
Фол, нарушение
36'
ПЕНАЛЬТИ! - Паволетти Леонардо играет рукой в штрафной! Паволетти Леонардо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Желтая карточка
35'
Рефери не любит споров - именно за это Сау Марко сейчас получил желтую
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
33'
Матч остановлен
Офсайд
33'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
32'
Фоссати Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
31'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ромуло Соуза из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Мьянге Сенна из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
27'
Удар от ворот произведет Кальяри
27'
Роландо Ааронс из команды Верона делает неудачный навес.
27'
Барелла Николо из команды Кальяри пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Роландо Ааронс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
26'
Бьянкетти Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Фоссати Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Фоссати Марко грубо играет против соперника. Пострадал Падоин Симоне
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Сукулини Франко пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
22'
Удар от ворот произведет Верона
21'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
21'
Падоин Симоне из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
21'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
21'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Вукович Ягош из команды Верона поставил подножку. Пострадал Сау Марко
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Удар от ворот произведет Кальяри
19'
Шанс! Фарес Мохамед из команды Верона пробил головой, но мимо
19'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кастан Леандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Черчи Алессио
18'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
18'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Фоссати Марко пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Паволетти Леонардо нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
12'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Ликояннис Хараламбос получил травму и заменен. Мьянге Сенна выходит на поле.
11'
Матч остановлен
10'
Бьянкетти Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Сукулини Франко из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ликояннис Хараламбос пострадал.
9'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Черчи Алессио из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
7'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Ромуло Соуза наказан за толчок Барелла Николо
6'
Удар от ворот произведет Верона
6'
Шанс! Ионице Артур из команды Кальяри пробил головой, но мимо
5'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Падоин Симоне из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Удар от ворот произведет Кальяри
3'
Фоссати Марко не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
2'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
2'
Фоссати Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Кальяри
Верона
42.5% (74)
Ничья:
33.3% (58)
Кальяри
24.1% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.6% (48)
Верона:
21.8% (38)
Верона:
17.2% (30)
Кальяри:
13.2% (23)
Кальяри:
10.3% (18)
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