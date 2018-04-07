Стадион: Луиджи Феррарис
24' Желтая карточкаПандев Горан
45' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
45' Желтая карточкаРигони Лука
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Сполли Николас из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья подбегает и показывает Ригони Лука из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.
45'
Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Берешиньски Бартош грубо играет против соперника. Пострадал Лашальт Диего
45'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Перин Маттиа держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Судья свистит. Бираски Давиде атаковал сзади соперника. Это Линетти Кароль заработал своей команде штрафной
42'
42'
Торрейра Лукас из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
38'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает неудачный навес.
36'
36'
36'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
35'
Лашальт Диего из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
33'
Хорошую попытку сделал Перейра Педру II. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Плохо сыграл Реджини Васко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
32'
32'
Линетти Кароль из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
29'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Перейра Педру II из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
29'
Пандев Горан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
26'
Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Сполли Николас из команды Дженоа играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
24'
24'
Пандев Горан из команды Дженоа предупрежден после нескольких фолов.
23'
Безумный фол. Пандев Горан грубо играет против соперника. Пострадал Торрейра Лукас
23'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
22'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
22'
Торрейра Лукас мяч отрикошетил от ворот
22'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
21'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
20'
Лападула Джанлука из команды Дженоа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
18'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
17'
Лападула Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Реджини Васко ошибается в защите.
17'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа в офсайде
17'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лападула Джанлука
13'
Ригони Лука пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ригони Лука и Лападула Джанлука из команды Дженоа.
12'
12'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Торрейра Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
11'
Мурру Никола получил травму и заменен. Реджини Васко выходит на поле.
10'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
9'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
8'
7'
Прает Деннис не смог попасть в створ ударом издали
7'
Мурру Никола возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Мурру Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Мурру Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
4'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
4'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
4'
Сапата Дуван из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Сапата Дуван из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
3'
Лашальт Диего из команды Дженоа играет слишком грубо. Линетти Кароль оказался на газоне.
2'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Перейра Педру II пострадал.
2'
1'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Дженоа
Сампдория
79.7% (137)
Ничья:
16.9% (29)
Дженоа
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
38.4% (66)
1:0 Сампдория:
25% (43)
1:1 Ничья:
14% (24)
2:0 Сампдория:
14% (24)
1:2 Дженоа:
2.9% (5)
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