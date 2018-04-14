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Стадион: Аречи
1:1
Конец матча
12' Желтая карточкаМинала Джозеф
17' Желтая карточкаФеделе Маттео
0:1
19' ГолМончини Габриэле
36' Желтая карточкаТуиа Алессандро
1:1
70' ГолРозина Алессандро
90' Желтая карточкаКашоне Эммануэль
|
12'
17'
19'
0:1
36'
70'
1:1
90'
Состав команд
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 20 Купиш Томаш Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- 3 Tommaso Ceccacci
- 25 Lorenzo Babbi
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Чезена: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана Серия B
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена Серия B
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана Серия B
- 07.03.2016 Чезена 1:2 Салернитана Серия B
- 24.10.2015 Салернитана 1:1 Чезена Серия B
- 13.03.2010 Салернитана 0:0 Чезена Серия B
- 03.10.2009 Чезена 3:0 Салернитана Серия B
- 17.08.2008 Салернитана 3:1 Чезена Кубок Италии
Салернитана
Чезена
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кашоне Эммануэль получил желтую карточку от судьи
79'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
77'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Розина Алессандро бьет в цель!
67'
Чезена делает замену. Мончини Габриэле уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
59'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
56'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Туиа Алессандро получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
17'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
12'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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