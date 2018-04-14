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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
1:1
Конец матча
Чезена
0'
12' Желтая карточка
Минала Джозеф
17' Желтая карточка
Феделе Маттео
0:1
19' Гол
Мончини Габриэле
36' Желтая карточка
Туиа Алессандро
1:1
70' Гол
Розина Алессандро
90' Желтая карточка
Кашоне Эммануэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кашоне Эммануэль получил желтую карточку от судьи
79'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
77'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Розина Алессандро бьет в цель!
67'
Чезена делает замену. Мончини Габриэле уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.

59'
Чезена делает замену. Феделе Маттео уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
56'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Туиа Алессандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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