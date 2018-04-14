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Стадион: Карло Кастеллани
3:2
Конец матча
0:1
8' ГолAlfredo Bifulco
1:1
10' ГолКапуто Франческо
24' Желтая карточкаГильоне Паоло
2:1
33' ГолЗайц Миха
39' Желтая карточкаВесели Фредерик
3:1
47' ГолЛуперто Себастьяно
3:2
56' ГолКастилья Лука
66' Желтая карточкаMichele Castagnetti
87' Желтая карточкаВивес Джузеппе
|
8'
0:1
10'
1:1
24'
33'
2:1
39'
47'
3:1
56'
3:2
87'
Состав команд
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 6 Алькибиаде Раффаэле Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 15 Dramane Konate Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 33 Reginaldo IV
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Эмполи
Про Верчелли
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
84'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Доннарумма Альфредо выходит на его замену.
82'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
74'
Про Верчелли делает замену. Маммарелла Карло уходит с поля, а Феррейра Да Силва Реджиналдо выходит на его замену.
72'
Эмполи делает замену. Пью Алессандро уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
66'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
59'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Ровини Эмануэле выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Кастилья Лука бьет в цель!
54'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Луперто Себастьяно бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
24'
Гильоне Паоло получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Alfredo Bifulco бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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