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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
3:2
Конец матча
Про Верчелли
0'
0:1
8' Гол
Alfredo Bifulco
1:1
10' Гол
Капуто Франческо
24' Желтая карточка
Гильоне Паоло
2:1
33' Гол
Зайц Миха
39' Желтая карточка
Весели Фредерик
3:1
47' Гол
Луперто Себастьяно
3:2
56' Гол
Кастилья Лука
66' Желтая карточка
Michele Castagnetti
87' Желтая карточка
Вивес Джузеппе
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
84'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Доннарумма Альфредо выходит на его замену.
82'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
74'
Про Верчелли делает замену. Маммарелла Карло уходит с поля, а Феррейра Да Силва Реджиналдо выходит на его замену.
72'
Эмполи делает замену. Пью Алессандро уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.

Желтая карточка
66'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
59'
Про Верчелли делает замену. Alfredo Bifulco уходит с поля, а Ровини Эмануэле выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Кастилья Лука бьет в цель!
54'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Луперто Себастьяно бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Гильоне Паоло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Alfredo Bifulco бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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