  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:1
Конец матча
Венеция
0'
39' Желтая карточка
Гарофало Агостино
0:1
57' Гол
Marco Modolo
1:1
85' Гол
Cristian Buonaiuto
86' Желтая карточка
Cristian Buonaiuto
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Cristian Buonaiuto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
82'
Венеция делает замену. Анджелкович Синиша уходит с поля, а Брускаджин Маттео выходит на его замену.
77'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Дель Гроссо Кристиано выходит на его замену.
73'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Пинато Марко выходит на его замену.

72'
Перуджа делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
60'
Перуджа делает замену. Дзанон Дамиано уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Marco Modolo бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация