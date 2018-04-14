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Стадион: Ренато Кури
39' Желтая карточкаГарофало Агостино
0:1
57' ГолMarco Modolo
1:1
85' ГолCristian Buonaiuto
86' Желтая карточкаCristian Buonaiuto
|
57'
0:1
85'
1:1
Состав команд
Перуджа 4-3-1-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 15 Santiago Colombatto Защитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 24 Деллафьоре Паоло Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 13 Emmanuel Achy
- 7 Amara Konate
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 14 Пинато Марко
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
Венеция (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа Серия B
Перуджа
Венеция
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Cristian Buonaiuto получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
82'
Венеция делает замену. Анджелкович Синиша уходит с поля, а Брускаджин Маттео выходит на его замену.
77'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Дель Гроссо Кристиано выходит на его замену.
73'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Пинато Марко выходит на его замену.
72'
Перуджа делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
60'
Перуджа делает замену. Дзанон Дамиано уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Marco Modolo бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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