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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
3:0
Конец матча
Асколи
0'
1:0
24' Гол
Francesco Deli
2:0
44' Гол
Fabio Mazzeo
55' Красная карточка
Агацци Микаэль
2:0
57' Не забитый пенальти
Fabio Mazzeo
3:0
57' Гол
Giuseppe Loiacono
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
72'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Giuseppe Loiacono бьет в цель!
Описание гола
57'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фабио Маззео пробил пенальти, но не смог забить!

56'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Ланни Иван выходит на его замену.
55'
УДАЛЕНИЕ! - Агацци Микаэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
46'
Асколи делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Черубин Николо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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