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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
24' ГолFrancesco Deli
2:0
44' ГолFabio Mazzeo
55' Красная карточкаАгацци Микаэль
2:0
57' Не забитый пенальтиFabio Mazzeo
3:0
57' ГолGiuseppe Loiacono
|
24'
1:0
44'
2:0
55'
57'
2:0
57'
3:0
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
Асколи 3-4-3
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 34 Черубин Николо Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
Асколи (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа Серия B
Фоджа
Асколи
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|34
|19
|10
|5
|72 - 40
|67
|2.
|Палермо
|34
|15
|13
|6
|49 - 32
|58
|3.
|Фрозиноне
|34
|15
|13
|6
|54 - 38
|58
|4.
|Парма
|0:0
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|34
|15
|9
|10
|48 - 41
|54
|6.
|Перуджа
|34
|15
|8
|11
|56 - 44
|53
|7.
|Читтаделла
|0:0
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|34
|12
|14
|8
|42 - 34
|50
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|34
|12
|12
|10
|28 - 37
|48
|11.
|Специя
|34
|11
|13
|10
|36 - 34
|46
|12.
|Салернитана
|34
|9
|15
|10
|42 - 47
|42
|13.
|Брешия
|34
|10
|11
|13
|34 - 41
|41
|14.
|Кремонезе
|34
|8
|17
|9
|38 - 38
|41
|15.
|Новара
|34
|10
|9
|15
|36 - 40
|39
|16.
|Авеллино
|34
|9
|12
|13
|44 - 50
|39
|17.
|Пескара
|34
|9
|11
|14
|40 - 55
|38
|18.
|Чезена
|34
|8
|13
|13
|48 - 56
|37
|19.
|Виртус Энтелла
|34
|8
|12
|14
|35 - 45
|36
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Про Верчелли
|34
|6
|13
|15
|36 - 53
|31
|22.
|Тернана
|34
|5
|15
|14
|50 - 61
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
72'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Giuseppe Loiacono бьет в цель!
57'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фабио Маззео пробил пенальти, но не смог забить!
56'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Ланни Иван выходит на его замену.
55'
УДАЛЕНИЕ! - Агацци Микаэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
46'
Асколи делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Черубин Николо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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