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Стадион: Марио Ригамонти
51' Желтая карточкаБроско Риккардо
54' Желтая карточкаГарритано Лука
59' Желтая карточкаКапела Анибал
0:0
60' Не забитый пенальтиКараччоло Андреа
73' Желтая карточкаНдой Эмануэле
1:0
81' ГолКараччоло Андреа
82' Желтая карточкаКараччоло Андреа
1:1
90' ГолМелькьорри Федерико
|
51'
54'
59'
60'
0:0
73'
81'
1:0
82'
90'
1:1
Состав команд
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 30 Фурлан Федерико Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Нападающий
- 18 Luigi Palumbo
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Карпи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Брешия
Карпи
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
84'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
82'
Караччоло Андреа получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
79'
Карпи делает замену. Ди Кьяра Джанлука уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
74'
Брешия делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
73'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
66'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Alessio Sabbione выходит на его замену.
62'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
60'
ОН ПРОМАЗАЛ - Караччоло Андреа пробил пенальти, но не смог забить!
60'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
59'
Капела Анибал получил желтую карточку от судьи
54'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
51'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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