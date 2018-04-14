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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Карпи
0'
51' Желтая карточка
Броско Риккардо
54' Желтая карточка
Гарритано Лука
59' Желтая карточка
Капела Анибал
0:0
60' Не забитый пенальти
Караччоло Андреа
73' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
1:0
81' Гол
Караччоло Андреа
82' Желтая карточка
Караччоло Андреа
1:1
90' Гол
Мелькьорри Федерико
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
84'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Караччоло Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа бьет в цель!
79'
Карпи делает замену. Ди Кьяра Джанлука уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.

74'
Брешия делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
66'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Alessio Sabbione выходит на его замену.
62'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
Описание гола
60'
ОН ПРОМАЗАЛ - Караччоло Андреа пробил пенальти, но не смог забить!
60'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Капела Анибал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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