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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
45' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
1:0
61' Гол
Коронадо Игор
1:1
83' Гол
Скамачча Джанлука
90' Желтая карточка
Гарсия Пол
90' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
90' Желтая карточка
Арини Мариано
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
89'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Сбрисса Джованни выходит на его замену.
88'
Палермо делает замену. Гнаоре Эдди уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Скамачча Джанлука бьет в цель!
81'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.

68'
Кремонезе делает замену. Чиналья Давиде уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
67'
Палермо делает замену. Яяло Мато уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
12'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Мацек Роман выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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