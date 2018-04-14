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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ренцо Барбера
45' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
1:0
61' ГолКоронадо Игор
1:1
83' ГолСкамачча Джанлука
90' Желтая карточкаГарсия Пол
90' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
90' Желтая карточкаАрини Мариано
|
45'
61'
1:0
83'
1:1
90'
90'
Состав команд
13
Гнаоре
Эдди
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
40
Гарсия
Пол
30
Камара
Абел
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 28 Давидович Павел Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 32 Andrea Ingegneri
- 31 Samuele Guddo
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Кремонезе 4-4-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Палермо
Кремонезе
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|35
|20
|10
|5
|75 - 42
|70
|2.
|Палермо
|35
|15
|14
|6
|50 - 33
|59
|3.
|Фрозиноне
|35
|15
|14
|6
|55 - 39
|59
|4.
|Парма
|35
|16
|9
|10
|48 - 33
|57
|5.
|Бари
|35
|15
|10
|10
|50 - 43
|55
|6.
|Перуджа
|35
|15
|9
|11
|57 - 45
|54
|7.
|Читтаделла
|35
|14
|9
|12
|48 - 43
|51
|8.
|Венеция
|35
|12
|15
|8
|43 - 35
|51
|9.
|Фоджа
|35
|14
|7
|14
|56 - 57
|49
|10.
|Карпи
|35
|12
|13
|10
|29 - 38
|49
|11.
|Специя
|35
|11
|14
|10
|37 - 35
|47
|12.
|Салернитана
|35
|9
|16
|10
|43 - 48
|43
|13.
|Брешия
|35
|10
|12
|13
|35 - 42
|42
|14.
|Кремонезе
|35
|8
|18
|9
|39 - 39
|42
|15.
|Авеллино
|35
|9
|13
|13
|45 - 51
|40
|16.
|Новара
|35
|10
|9
|16
|36 - 43
|39
|17.
|Пескара
|35
|9
|12
|14
|42 - 57
|39
|18.
|Чезена
|35
|8
|14
|13
|49 - 57
|38
|19.
|Виртус Энтелла
|35
|8
|13
|14
|36 - 46
|37
|20.
|Асколи
|35
|9
|9
|17
|33 - 54
|36
|21.
|Тернана
|35
|6
|15
|14
|53 - 61
|33
|22.
|Про Верчелли
|35
|6
|13
|16
|38 - 56
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
89'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Сбрисса Джованни выходит на его замену.
88'
Палермо делает замену. Гнаоре Эдди уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Скамачча Джанлука бьет в цель!
81'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Чиналья Давиде уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
67'
Палермо делает замену. Яяло Мато уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
12'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Мацек Роман выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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